Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 2 triệu trường hợp thiếu thông tin đất đai sau hợp nhất, TPHCM kêu gọi phối hợp

04-10-2025 - 06:35 AM | Bất động sản

Ngày 3/10, Công an TPHCM vừa phát đi văn bản kêu gọi người dân mang sổ đỏ, sổ hồng và CCCD đến UBND hoặc Trung tâm hành chính công để đối chiếu, xác thực. Việc bổ sung dữ liệu sẽ giúp giảm thủ tục, bảo đảm quyền lợi và tích hợp tiện ích số qua ứng dụng VNeID.

Theo đó, TPHCM đang triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai với mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ quản lý nhà nước và giảm thủ tục hành chính.

Hơn 2 triệu trường hợp thiếu thông tin đất đai sau hợp nhất, TPHCM kêu gọi phối hợp- Ảnh 1.

Hơn 2 triệu trường hợp thiếu thông tin đất đai sau hợp nhất, TPHCM kêu gọi phối hợp

Sau một tháng triển khai, thành phố đã hợp nhất dữ liệu từ ba địa phương trước sáp nhập với hơn 4,77 triệu thửa đất. Tuy nhiên, còn khoảng 2 triệu chủ sử dụng đất và chủ sở hữu nhà ở chưa có đủ thông tin trong hệ thống.

Từ thực tế đó, Công an TPHCM và Sở Tài nguyên – Môi trường kêu gọi người dân chủ động cung cấp, xác thực thông tin đất đai, nhà ở tại Công an cơ sở, UBND xã, phường hoặc Trung tâm hành chính công. Mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/nhà ở (Sổ đỏ, Sổ hồng) và Căn cước công dân để đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu.

Theo TPHCM, việc hoàn thiện dữ liệu sẽ giúp người dân giảm thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi hợp pháp về đất đai – nhà ở, đồng thời tích hợp tiện ích số qua ứng dụng VNeID và miniApp Thông tin đất đai.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đất nền Hòa Lạc đón tin vui metro, giá chỉ nhích nhẹ, "lép vế" trước Đông Anh, Đan Phượng

Đất nền Hòa Lạc đón tin vui metro, giá chỉ nhích nhẹ, "lép vế" trước Đông Anh, Đan Phượng Nổi bật

Tin vui cho người dân Hà Nội: Chỉ 6 ngày nữa, cây cầu vượt sông Hồng nối phố cổ và Long Biên sẽ được khởi công

Tin vui cho người dân Hà Nội: Chỉ 6 ngày nữa, cây cầu vượt sông Hồng nối phố cổ và Long Biên sẽ được khởi công Nổi bật

Bamboo Capital và Tracodi xin lỗi cổ đông khi cổ phiếu bị đình chỉ

Bamboo Capital và Tracodi xin lỗi cổ đông khi cổ phiếu bị đình chỉ

06:26 , 04/10/2025
Lotte nói muốn tiếp tục làm dự án Eco Smart City ở khu đô thị Thủ Thiêm

Lotte nói muốn tiếp tục làm dự án Eco Smart City ở khu đô thị Thủ Thiêm

06:10 , 04/10/2025
Bộ Tài chính nói về chính sách thuế với bất động sản

Bộ Tài chính nói về chính sách thuế với bất động sản

05:56 , 04/10/2025
Tín dụng bất động sản tăng 19%

Tín dụng bất động sản tăng 19%

05:55 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên