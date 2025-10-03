Ngân hàng đồng loạt rao bán bất động sản: Lô đất gần 4.000 m2 tại TP.HCM gây chú ý với phương thức “có sao bán vậy”

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn (BIDV Hóc Môn) vừa thông báo đấu giá tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại địa chỉ 90B Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Theo công bố, lô đất có diện tích hơn 3.871 m2, được quy hoạch làm đất cơ sở sản xuất kinh doanh với thời hạn sử dụng 50 năm (tính từ ngày 11/8/2010). Giá khởi điểm cho lần đấu giá này là 148,6 tỷ đồng, thấp hơn gần 52 tỷ đồng so với mức giá được đưa ra trong phiên đấu giá hồi cuối tháng 6/2025. Người tham gia cần đặt trước số tiền tương đương 5% giá khởi điểm (hơn 7,4 tỷ đồng).

BIDV cho biết, giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

BIDV Hóc Môn lưu ý, tài sản được bán theo nguyên trạng và theo phương thức "có sao bán vậy". Điều này đồng nghĩa, người mua phải tự tìm hiểu và chấp nhận mọi vấn đề liên quan đến hiện trạng, pháp lý cũng như các rủi ro liên quan.

BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank đồng loạt rao bán tài sản đảm bảo là bất động sản.

Hoạt động đấu giá tài sản bảo đảm cũng đang được BIDV triển khai ở địa phương khác. Mới đây, BIDV Chi nhánh Huế phát đi thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của nhóm khách hàng gồm Công ty TNHH Thanh Trang, Công ty TNHH MTV Nước giải khát Việt Trang và Công ty TNHH MTV Hoàng Lan.

Khoản nợ được rao bán bao gồm cả dư nợ gốc, lãi và chi phí phát sinh. Tính đến ngày 24/9/2025, tổng giá trị ghi sổ đạt gần 211 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc hơn 123 tỷ đồng, còn lại hơn 87 tỷ đồng là tiền lãi.

Để đảm bảo cho khoản vay, nhóm khách hàng này thế chấp nhiều bất động sản tại TP. Huế, bao gồm: khu đất 29 Đội Cung (517 m2), khu đất 72-74 Bến Nghé (275 m2) và khu đất 47 Xuân Thủy (110 m2). Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có một xe ô tô nhãn hiệu KIA thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thanh Trang.

Không chỉ BIDV, nhiều ngân hàng khác cũng đang đẩy mạnh xử lý nợ xấu thông qua hình thức đấu giá tài sản bảo đảm.

Tại Tây Ninh, VietinBank Chi nhánh Tây Ninh cho biết đang phối hợp cùng Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông tiến hành các thủ tục bán đấu giá công khai khoản nợ của nhóm 3 khách hàng gồm Công ty TNHH Hồng Liên Tây Ninh, bà Nguyễn Thu Thảo và ông Huỳnh Hữu Nghĩa. Tài sản bảo đảm cho khoản vay là 7 bất động sản tại Tây Ninh, với tổng giá trị gần 34 tỷ đồng.

Trong khi đó, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh cũng thông báo phát mại tài sản bảo đảm là 2 lô đất tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tổng giá trị phát mại của 2 lô đất này vào khoảng gần 10 tỷ đồng.

Hoạt động đấu giá tài sản còn ghi nhận tại Agribank Chi nhánh 9, khi đơn vị này phát đi thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với lô đất có diện tích hơn 2.552 m2, tọa lạc tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM (nay là xã Phú Hòa Đông). Đây là đất trồng cây lâu năm, có thời hạn sử dụng đến 1/7/2070. Giá khởi điểm cho lô đất được đưa ra ở mức gần 8,5 tỷ đồng.