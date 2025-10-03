Doanh nghiệp liên quan đến Tiến Phước Group thanh toán lãi cho lô trái phiếu hơn 2.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TMT (Bất động sản TMT) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán gần 69 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TMTCH2330001. Ngày thanh toán theo kế hoạch là 30/9/2025, ngày thanh toán thực tế là 29/9/2025.

Nguồn: HNX

Trước đó, ngày 30/6/2025, Bất động sản TMT cũng đã thanh toán gần 560 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

Được biết, lô TMTCH233001 phát hành ngày 30/6/2023; giá trị phát hành là 2.015 tỷ đồng. Với kỳ hạn 84 tháng; ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/6/2030.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 14%/năm.

Đây là lô trái phiếu duy nhất mà Bất động sản TMT đang lưu hành. Giá trị đang lưu hành của lô này tính đến ngày 1/10/2025 là 2.015 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Bất động sản TMT được thành lập ngày 6/7/2021, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 20 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông: Trần Anh Vinh (5%), Nguyễn Thị Mỹ Linh (85%) và Lê Thị Thu Linh (10%). Bà Lê Thị Thu Linh (SN 1978) là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 6/2023 (cùng thời điểm phát hành lô trái phiếu 2.015 tỷ đồng), doanh nghiệp tăng vốn lên gấp 18 lần, từ 20 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng.

Bất động sản TMT được biết đến là cổ đông nắm quyền chi phối tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Mỹ Phước.

Tại đăng ký thay đổi hồi cuối tháng 5/2025, vốn điều lệ của Mỹ Phước ở mức 2.380 tỷ đồng; trong đó, Bất động sản TMT sở hữu 84,842%; hai cổ đông còn lại là: Công ty CP Tư vấn đầu tư và kỹ thuật Mê Kông 0,084% và Công ty TNHH The Cielo Dragon 15,074%.

Ông Trần Anh Vinh (SN 1964) là Giám đốc, đại diện pháp luật của Mỹ Phước. Ông Vinh được biết đến là cổ đông sáng lập và từng là Giám đốc, người đại diện pháp luật tại Bất động sản TMT trước khi ông Nguyễn Thế Nhiên đảm nhiệm vị trí này.

Ông Nguyễn Thế Nhiên cũng là người được ủy quyền phần vốn góp 2.015 tỷ đồng (tại thời điểm tháng 5/2025) của Bất động sản TMT tại Mỹ Phước.

Theo tài liệu của PV, tháng 10/2023, Đầu tư phát triển Mỹ Phước mang tất cả Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1506/2023/TPRE-MPC ngày 15/6/2023 và phụ lục/hợp đồng sửa đổi (nếu có) được ký kết giữa Công Ty TNHH Đầu tư phát triển Mỹ Phước và Công Ty CP Bất động sản Tiến Phước về việc thực hiện đầu tư Dự án Khu nhà ở Tiến Phước (TP.HCM) đem thế chấp tại PVcomBank Chi Nhánh Sài Gòn.

Cũng cùng thời điểm này, Bất động sản TMT mang Phần vốn góp có giá trị là 2.373 tỷ đồng (tương ứng 99,916% vốn điều lệ) và toàn bộ lợi tức, các quyền và lợi ích vật chất khác phát sinh thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản TMT góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư phát triển Mỹ Phước, đem thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) Chi Nhánh Sài Gòn.

Phối cảnh Dự án Senturia Nam Sài Gòn. Ảnh: Tiến Phước Group.

Nói thêm về Dự án Khu nhà ở Tiến Phước, dự án này có tên thương mại là Senturia Nam Sài Gòn. Theo giới thiệu, dự án có tổng diện tích 19,8 ha, mật độ xây dựng khoảng 29,34%, quy mô 441 sản phẩm gồm 263 nhà phố, 94 căn biệt thự và 84 căn nhà phố thương mại (shophouse).

Đây là một trong các dự án làm nên tên tuổi của Tiến Phước Group. Tập đoàn Tiến Phước tiền thân là Công ty Nông sản Tinh dầu Tiến Phước, được thành lập tháng 10/1992. Đến năm 2003, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty TNHH Tiến Phước. Tháng 4/2015, chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP.

Hiện, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc tại Tập đoàn Tiến Phước. Bà Mỹ Phương được biết đến là con gái đầu của doanh nhân Nguyễn Thành Lập (nhà sáng lập của Tiến Phước Group) và là chị gái bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (cổ đông sáng lập Bất động sản TMT).

Ngoài Senturia Nam Sài Gòn, Tiến Phước còn là chủ đầu tư nhiều dự án đình đám khác tại khu vực phía Nam như: Khách sạn Le Meridien tại 3C Tôn Đức Thắng (TP.HCM), Khu dân cư Long Trường (TP.HCM), Khu dân cư Senturia Vườn Lài 9,8ha (TP.HCM), Palm Heights 30ha (TP.HCM), Senturia An Phú 18,2ha (TP.HCM),...