Vingroup phát hành thành công 3.500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 11%/năm

03-10-2025 - 15:47 PM | Bất động sản

Vingroup phát hành thành công 3.500 tỷ đồng trái phiếu tại thị trường trong nước với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11%/năm.

Vingroup phát hành thành công 3.500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 11%/năm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (MCK: VIC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, Vingroup đã hoàn tất phát hành 35.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng; tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 3.500 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, phát hành trong nước bằng đồng Việt Nam. Ngày phát hành và hoàn tất đợt chào bán là 30/9/2025, ngày đáo hạn dự kiến vào 30/9/2027.

Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất lên tới 11%/năm.

Trước đó, Vingroup đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và HNX, công bố về việc HĐQT tập đoàn phê duyệt việc phát hành 3.500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.

Kỳ hạn trái phiếu tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành. Đối tượng tham gia đợt chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ngày phát hành là ngày được dự kiến trong Bản công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu và được xác định thực tế trên thông báo của tổ chức phát hành hoặc bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu là để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành. Tài sản bảo đảm tài sản thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba.

Ngoài ra, Vingroup cũng thông qua việc chào bán và phát hành dự kiến phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu là để cơ cấu lại nợ của tồ chức phát hành.

Trong một diễn biến khác, Vingroup đã công bố thông tin liên quan đến việc thành lập công ty con. Cụ thể, HĐQT Vingroup đã ban hành nghị quyết thông qua việc tập đoàn tham gia góp vón thành lập công ty con có tên dự kiến là Công ty CP Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics (VinDynamics).

Vốn điều lệ dự kiến của VinDynamics là 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp 51% vốn. Trụ sở chính VinDynamics đặt tại Tòa nhà Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Lĩnh vực kinh doanh chính của VinDynamics là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.

Trước đó, Vingroup cũng đã thành lập 2 công ty con về người máy là: Công ty cổ phần Nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy (VinRobotics) và Công ty CP Nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy đa năng VinMotion (VinMotion).

VinRobotics có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng; trong đó, Vingroup giữ 51% cổ phần, ông Phạm Nhật Vượng góp 39%. Hai người con của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người có 5% cổ phần. Bà Nguyễn Mai Hoa là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của VinRobotics. Bà Mai Hoa cũng là người đại diện của hàng loạt doanh nghiệp khác trong "hệ sinh thái" Vingroup.

Còn VinMotion được thành lập vào tháng 1/2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng; tỷ lệ góp vốn của các cổ đông cũng giống với VinRobotics.


Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

