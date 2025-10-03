Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh sở hữu "vịnh Hạ Long trên cạn" sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

03-10-2025 - 07:48 AM | Bất động sản

Ninh Bình phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc di sản.

Tỉnh sở hữu

Tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa nhấn mạnh, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc di sản.

Theo định hướng, tỉnh sẽ phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh Ninh Bình mới sở hữu khối tài sản văn hóa với hơn 5.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó 1.106 di tích được xếp hạng. Tỉnh có 1 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 8 di tích quốc gia đặc biệt, 264 di tích quốc gia và trên 800 di tích cấp tỉnh.

Ninh Bình được thiên nhiên và lịch sử trao tặng nhiều lợi thế hiếm có, nổi bật là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An – được ví như "vịnh Hạ Long trên cạn", nổi bật với cảnh quan sơn thủy hữu tình.

Tỉnh sở hữu

Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An được ví như "vịnh Hạ Long trên cạn".

Cùng với đó là Cố đô Hoa Lư ngàn năm, vùng phát tích vương triều Trần, cái nôi tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và dấu ấn văn hóa Đông Sơn.

Không chỉ vậy, Ninh Bình còn là nơi hội tụ các trung tâm tôn giáo lớn của Việt Nam như Chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc, Nhà thờ đá Phát Diệm hay Vương cung Thánh đường Sở Kiện. Đây cũng chính là Cố đô, nơi khai mở kỷ nguyên độc lập tự chủ của dân tộc dưới các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý và Trần.

Trong giai đoạn 2020-2025, Ninh Bình đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, đón hơn 18 triệu lượt khách, bình quân gần 10,4 triệu khách mỗi năm. Kinh tế dịch chuyển rõ nét theo hướng công nghiệp – dịch vụ, đến năm 2025 chiếm 81,25% GRDP. Kim ngạch xuất khẩu toàn nhiệm kỳ đạt 70,8 tỷ USD, tổng vốn đầu tư xã hội vượt 654.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%, thuộc nhóm thấp nhất cả nước.

Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót hàng trăm triệu USD xây khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở miền Nam, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương

Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót hàng trăm triệu USD xây khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở miền Nam, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương Nổi bật

Bùng nổ lợi nhuận: Một doanh nghiệp bất động sản trên HoSE ước lãi quý III/2025 tăng 34 lần

Bùng nổ lợi nhuận: Một doanh nghiệp bất động sản trên HoSE ước lãi quý III/2025 tăng 34 lần Nổi bật

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM

07:04 , 03/10/2025
"Tiến độ vững vàng - Chất lượng vươn tầm” - The Aspira mở cơ hội lớn ngày 4-10-2025

"Tiến độ vững vàng - Chất lượng vươn tầm” - The Aspira mở cơ hội lớn ngày 4-10-2025

19:30 , 02/10/2025
Giải mã sức hút Siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise – Cần Giờ

Giải mã sức hút Siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise – Cần Giờ

19:30 , 02/10/2025
Quảng Trị “bấm nút” khởi động 3 dự án hơn 38 nghìn tỷ đồng của Sun Group

Quảng Trị “bấm nút” khởi động 3 dự án hơn 38 nghìn tỷ đồng của Sun Group

19:30 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên