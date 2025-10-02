“Ông trùm” nhà ở xã hội Trương Anh Tuấn một lần nữa đối diện với nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

Cơ quan thuế tại TP HCM vừa thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Bất động sản Hoàng Quân Land, nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong thời gian tới.

Cụ thể, tính đến hết ngày 31/8/2025, Hoàng Quân Land còn nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp, trong đó riêng khoản thuế nợ quá 90 ngày đã lên tới hơn 3,8 tỷ đồng.

Sau 30 ngày kể từ ngày 26/9 (thời điểm văn bản được ban hàn) nếu công ty không khắc phục, ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT và ông Trương Quốc Bảo – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, sẽ bị áp dụng biện pháp hành chính là tạm hoãn xuất cảnh.

Ngoài vai trò tại Hoàng Quân Land, ông Trương Anh Tuấn hiện còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC).

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ông Trương Anh Tuấn đối diện với nguy cơ này. Trước đó vào năm 2024, trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ, ông Tuấn từng bị Cục Thuế Cần Thơ ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh do công ty nợ hơn 6,2 tỷ đồng tiền thuế và bị cưỡng chế thi hành quyết định quản lý thuế.

Đến tháng 7/2024, Hoàng Quân Cần Thơ đã thanh toán toàn bộ khoản nợ và cơ quan thuế ngay sau đó hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Tuấn.

Năm 2025, Hoàng Quân và các công ty thành viên sẽ tiếp tục cung cấp cho thị trường 5.000 căn nhà ở xã hội từ các dự án trọng điểm gồm: Golden City (Tây Ninh), HQC Tân Hương (Tiền Giang), Khu đô thị mới Trà Vinh, Khu đô thị Nam Phan Thiết (Bình Thuận) và Khu nhà ở xã hội tại Bình Minh (Vĩnh Long).

Tuy nhiên, ông Trương Anh Tuấn cũng nêu ra các khó khăn lớn mà Hoàng Quân phải đối mặt. Trước hết, công ty hiện có doanh thu và lợi nhuận thấp. HQC có nguồn vốn gần 5.800 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh 9 năm qua đều không đạt mục tiêu, lợi nhuận chỉ khoảng 100 tỷ đồng, rất nhỏ so với kỳ vọng.

Thông thường, doanh thu tối thiểu trong lĩnh vực bất động sản phải đạt 50% vốn điều lệ. Hiện tại, HQC có 5.800 tỷ đồng vốn nhưng doanh thu năm trước (2024) chỉ đạt gần 346 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho rằng đây là khó khăn rất lớn.

Khó khăn tiếp theo của HQC nằm ở quỹ đất và mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội lớn. Công ty còn phải làm thêm 40.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 và cần 200 ha quỹ đất, trong khi hiện chỉ có 50 ha. Ban lãnh đạo cũng lưu ý về việc thủ tục chuyển đổi đất hay giấy phép xây dựng cũng là một thách thức.

Mục tiêu 40.000 căn nhà ở xã hội trên cần khoảng 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó, tối thiểu phải huy động được 10.000 tỷ vốn vay trung dài hạn từ ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ giải ngân khi dự án khả thi và có khả năng hoàn vốn. Thách thức của HQC là phải chứng minh được tính khả thi của dự án (quỹ đất, cách làm, hiệu quả, dòng vốn) để tiếp cận nguồn vốn từ nhà băng cho chính họ và hỗ trợ khách hàng vay vốn.