FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị Hà Nội “chỉ mặt gọi tên” vì dự án nhà ở xã hội trì trệ nhiều năm

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công khai 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai do không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ trong dự án đầu tư.

Trong danh sách này, một cái tên đáng chú ý là CTCP Tập đoàn FLC (CTCP Đầu tư Địa ốc Alaska) do vi phạm dự án tại phường Đại Mỗ.

Được biết, đây là Tòa nhà ở xã hội HH4 cao 29 tầng thuộc khu chức năng đô thị Đại Mỗ có tên thương mại FLC Garden City (phường Đại Mỗ, Hà Nội) do CTCP Đầu tư Địa ốc Alaska - công ty con của Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Dự án có 173 căn hộ xã hội bán, 57 căn cho thuê và 58 căn thương mại. Diện tích căn hộ từ 48-70 m2. Giá bán theo phê duyệt của Sở Xây dựng Hà Nội là hơn 16,8 triệu đồng (bao gồm thuế VAT 5%, chưa gồm 2% phí bảo trì).

Theo kế hoạch ban đầu, hồ sơ mua nhà được tiếp nhận từ tháng 4/2021 và chủ đầu tư cam kết bàn giao vào quý II/2022. Thế nhưng đến nay, sau 3 năm, dự án vẫn chưa hoàn thiện, nhiều hạng mục phụ trợ của tòa HH4 vẫn ngổn ngang, gây bức xúc cho khách hàng.

Đáng nói, đây là dự án dành cho người thu nhập thấp – những người phải dồn góp, thậm chí vay mượn để có cơ hội sở hữu một mái ấm. Thế nhưng, thay vì được an cư như cam kết, họ rơi vào cảnh "tiền mất, nhà chưa có", vừa gánh lãi vay, vừa phải mòn mỏi đi đòi quyền lợi.

Không chỉ FLC, danh sách còn ghi nhận 16 doanh nghiệp khác liên quan đến nhiều dự án chậm đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ. Trong đó có những tên tuổi lớn như: Tổng Công ty Viglacera với dự án tại phường Tây Mỗ; CTCP Bánh kẹo Hải Châu với khu đất chậm triển khai ở phường Vĩnh Tuy; Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với khu đất vi phạm tại xã Thanh Trì.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác cũng bị nêu tên như CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Hà Nội, CTCP Thăng Long GTC, Công ty TNHH Việt Hiền, CTCP Danh Nam, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Minh, CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế (ICT), Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên, CTCP Thương mại Xây dựng và Đầu tư Miền Bắc, CTCP sản xuất và xuất nhập khẩu Cửu Long, Công ty TNHH xây dựng Thành Hưng, CTCP Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông, Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin – CTCP…

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã gỡ bỏ 7 dự án khỏi danh sách vi phạm sau khi các chủ đầu tư khắc phục hoặc hoàn tất thủ tục theo quy định. Một số dự án đáng chú ý gồm: Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua tại 19 Hàng Khoai (Hoàn Kiếm), đất tại xã Phúc Thịnh của CTCP In sách giáo khoa Hà Nội, hay dự án tại Khu đô thị mới Việt Hưng của CTCP Đầu tư Vinakim và CTCP Thương mại & Dịch vụ Tiến Thành,...

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông địa phương.

Đồng thời, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các cấp cùng cơ quan báo đài Thủ đô công khai, minh bạch toàn bộ thông tin về những dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, thuế… Các dự án bị cưỡng chế, thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động cũng phải được công khai theo đúng quy định.



