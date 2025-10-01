Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

15 địa phương được Bộ Xây dựng đưa vào danh sách ưu tiên làm nhà ở xã hội

01-10-2025 - 13:47 PM | Bất động sản

TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh cùng 12 địa phương khác được Bộ Xây dựng xác định là trọng điểm phát triển nhà ở xã hội.

15 địa phương được Bộ Xây dựng đưa vào danh sách ưu tiên làm nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Chính phủ về việc lựa chọn 18 doanh nghiệp xây dựng có năng lực làm nhà ở xã hội và 15 địa phương có nhu cầu lớn nhất về nhà ở xã hội trên cả nước.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất danh sách 15 địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội cao nhất cả nước, bao gồm: TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Tây Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình và Quảng Trị. Đây là những địa bàn tập trung đông dân cư, nhiều khu công nghiệp và lực lượng lao động trẻ – nơi nhu cầu về nhà ở giá rẻ, nhà cho công nhân đang trở nên vô cùng bức thiết.

Trong danh sách 18 doanh nghiệp được Bộ Xây dựng đề xuất, nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và phát triển đô thị góp mặt, gồm: Vingroup, Sun Group, Viglacera, HUD, Hancorp, Tổng công ty 319 – Bộ Quốc phòng, Nam Long, Becamex IDC, Vinaconex, Thành An (Binh đoàn 11), Trường Sơn (Binh đoàn 12), Kinh Bắc, UDIC, Đức Mạnh, TasecoLand, Cát Tường, Thủ đô và Tổng công ty Xây dựng số 1.

15 địa phương được Bộ Xây dựng đưa vào danh sách ưu tiên làm nhà ở xã hội- Ảnh 2.

Các doanh nghiệp được đưa vào danh sách phải đáp ứng nhiều tiêu chí nghiêm ngặt.

Theo Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp được đưa vào danh sách này phải đáp ứng nhiều tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm năng lực tài chính đủ mạnh để huy động vốn từ cả nguồn tự có và hệ thống ngân hàng, có kinh nghiệm triển khai các dự án nhà ở xã hội hoặc nhà ở công nhân, cùng với cơ cấu quản trị và hệ thống quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, yếu tố trách nhiệm xã hội cũng được coi trọng, bởi phân khúc này lợi nhuận không cao nhưng có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, gắn với chiến lược phát triển bền vững của quốc gia.

Các doanh nghiệp cũng cần cam kết đồng hành lâu dài trong phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025 – 2030. Đồng thời, có khả năng tạo chuỗi giá trị khép kín từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành đến quản lý nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý.

Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Thay bạn xem nhà ngày mưa bão: An Khánh hoá làng chài, Vinhomes Smart City vẫn thông thoáng

Thay bạn xem nhà ngày mưa bão: An Khánh hoá làng chài, Vinhomes Smart City vẫn thông thoáng Nổi bật

Người dân ở khu vực này của tỉnh Lâm Đồng vui mừng khi được chi trả tiền đền bù GPMB dự án KCN Sơn Mỹ 1 hơn 1.000 ha

Người dân ở khu vực này của tỉnh Lâm Đồng vui mừng khi được chi trả tiền đền bù GPMB dự án KCN Sơn Mỹ 1 hơn 1.000 ha

13:45 , 01/10/2025
Sunshine Group và tham vọng tại Thủ Thiêm: Từ quỹ tái định cư 3.790 căn đến siêu dự án Eco Smart City 20.000 tỷ đồng

Sunshine Group và tham vọng tại Thủ Thiêm: Từ quỹ tái định cư 3.790 căn đến siêu dự án Eco Smart City 20.000 tỷ đồng

13:32 , 01/10/2025
Happy Home Tràng Cát - nhà ở xã hội mang tiện ích của đô thị thương mại

Happy Home Tràng Cát - nhà ở xã hội mang tiện ích của đô thị thương mại

13:30 , 01/10/2025
Bất ngờ Thaigroup xin rút đề xuất nghiên cứu dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2

Bất ngờ Thaigroup xin rút đề xuất nghiên cứu dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2

10:28 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên