15 địa phương được Bộ Xây dựng đưa vào danh sách ưu tiên làm nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Chính phủ về việc lựa chọn 18 doanh nghiệp xây dựng có năng lực làm nhà ở xã hội và 15 địa phương có nhu cầu lớn nhất về nhà ở xã hội trên cả nước.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất danh sách 15 địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội cao nhất cả nước, bao gồm: TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Tây Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình và Quảng Trị. Đây là những địa bàn tập trung đông dân cư, nhiều khu công nghiệp và lực lượng lao động trẻ – nơi nhu cầu về nhà ở giá rẻ, nhà cho công nhân đang trở nên vô cùng bức thiết.

Trong danh sách 18 doanh nghiệp được Bộ Xây dựng đề xuất, nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và phát triển đô thị góp mặt, gồm: Vingroup, Sun Group, Viglacera, HUD, Hancorp, Tổng công ty 319 – Bộ Quốc phòng, Nam Long, Becamex IDC, Vinaconex, Thành An (Binh đoàn 11), Trường Sơn (Binh đoàn 12), Kinh Bắc, UDIC, Đức Mạnh, TasecoLand, Cát Tường, Thủ đô và Tổng công ty Xây dựng số 1.

Các doanh nghiệp được đưa vào danh sách phải đáp ứng nhiều tiêu chí nghiêm ngặt.

Theo Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp được đưa vào danh sách này phải đáp ứng nhiều tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm năng lực tài chính đủ mạnh để huy động vốn từ cả nguồn tự có và hệ thống ngân hàng, có kinh nghiệm triển khai các dự án nhà ở xã hội hoặc nhà ở công nhân, cùng với cơ cấu quản trị và hệ thống quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, yếu tố trách nhiệm xã hội cũng được coi trọng, bởi phân khúc này lợi nhuận không cao nhưng có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, gắn với chiến lược phát triển bền vững của quốc gia.

Các doanh nghiệp cũng cần cam kết đồng hành lâu dài trong phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025 – 2030. Đồng thời, có khả năng tạo chuỗi giá trị khép kín từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành đến quản lý nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý.