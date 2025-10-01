Chủ tịch Lê Viết Hải một thời khẳng định Hòa Bình chưa từng thua kiện, kết quả mới nhất khiến nhiều người bất ngờ

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) vừa thông báo đã nhận bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai trong vụ tranh chấp hợp đồng thi công với CTCP Tập đoàn TMS.

Theo phán quyết, HBC đã thắng kiện, buộc TMS phải thanh toán cho doanh nghiệp gần 154 tỷ đồng, bao gồm hơn 100 tỷ đồng tiền khối lượng thi công còn thiếu, khoảng 8 tỷ đồng tiền phạt hợp đồng và hơn 45 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán. Ngoài ra, TMS còn phải chịu án phí và hoàn trả toàn bộ chi phí tố tụng. Toà án cũng bác toàn bộ kháng cáo của TMS, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo tìm hiểu, tranh chấp trên phát sinh từ các hợp đồng thi công tại tổ hợp khách sạn 5 sao cao nhất Quy Nhơn - Dự án TMS Luxury Hotel Quy Nhơn Beach, ký năm 2018 và năm 2019. HBC thực hiện thi công từ kết cấu móng, tầng hầm, thân, xây trát toàn bộ công trình, đến phần hoàn thiện khách sạn từ tầng 29 đến mái.

Năm 2021, Hòa Bình đã khởi kiện TMS yêu cầu thanh toán toàn bộ giá trị còn thiếu cùng lãi và phạt vi phạm. Vụ án được Tòa án Nhân dân TP. Quy Nhơn thụ lý sơ thẩm đầu năm 2025, sau đó được Tòa án tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm trong tháng 8–9/2025 và tuyên án như trên.

Đây không phải lần đầu Hòa Bình thắng kiện. Chỉ hơn một tháng trước, HBC cũng thông báo thắng kiện CTCP Phát triển Tập đoàn Sunshine tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội. Sunshine bị buộc phải trả cho HBC hơn 461 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ chi phí thi công, phạt hợp đồng và lãi chậm trả liên quan đến dự án khu nhà ở cao tầng Nam Thăng Long giai đoạn 2.

Trước đó, hồi tháng 2/2025, Tòa án TP. Hà Nội cũng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của HBC và buộc CTCP Xây lắp Sunshine E&C thanh toán tổng cộng hơn 94 tỷ đồng liên quan đến hai hợp đồng dự án khu biệt thự liền kề Wonder Villas và Trường quốc tế Sunshine.

Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải khẳng định HBC chưa từng thua kiện và luôn thu hồi được cả gốc lẫn lãi.

Ông nhấn mạnh, việc thu hồi nợ luôn muôn hình vạn trạng, mỗi dự án có tính chất riêng. HBC ưu tiên phối hợp với chủ đầu tư, quy đổi nợ thành sản phẩm, cổ phiếu hoặc cùng đầu tư để dự án sớm hoàn thành. Khởi kiện chỉ là phương án cuối cùng, tốn thời gian và chi phí, không ai mong muốn.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Xây dựng Hoà Bình ghi nhận lãi sau thuế hơn 56 tỷ đồng và mới hoàn thành 14% chỉ tiêu cả năm. Dù báo lãi trở lại, nhưng HBC vẫn "gánh" khoản lỗ luỹ kế hơn 2.270 tỷ đồng và tổng nợ vay vẫn còn lên tới 4.143 tỷ đồng, gấp 3 lần vốn chủ sở hữu.

Chủ tịch Lê Viết Hải lý giải, nguyên nhân thua lỗ kéo dài chủ yếu do Hòa Bình phải đối mặt với hệ lụy từ đại dịch COVID-19 và những xung đột địa chính trị toàn cầu, ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế và ngành xây dựng trong nước.

Tất cả đã tác động tiêu cực và sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước. Đặc biệt trong ngành xây dựng cho đến nay, những chủ đầu tư các dự án du lịch, nghỉ dưỡng – vốn là lĩnh vực trọng yếu của Hòa Bình vẫn còn những vết thương chưa lành.