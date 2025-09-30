Chủ đầu tư dự án trong vụ giành giật phiếu mua căn hộ: Từng làm điều đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới, là "cha đẻ" của một công trình có kiến trúc độc đáo

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người chen lấn, giành giật phiếu mua căn hộ tại dự án Orchard Grand, do CapitaLand Development (CLD) – doanh nghiệp bất động sản từ Singapore làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu, CLD là nhánh phát triển bất động sản của CapitaLand, với danh mục đầu tư trị giá khoảng 21,9 tỷ đô la Singapore tính đến cuối quý I/2023. Hiện doanh nghiệp tập trung hoạt động vào 3 thị trường trọng điểm: Singapore, Trung Quốc và Việt Nam.

Tại quê nhà, dấu ấn của CLD gắn liền với Jewel Changi Airport – trung tâm thương mại và giải trí trực thuộc sân bay quốc tế Changi. Jewel nổi bật với mái vòm xanh khổng lồ, thác nước trong nhà cao nhất thế giới Rain Vortex, khu rừng nhiệt đới Forest Valley, cùng rừng cây Forest Valley và khu vui chơi Canopy Park rộng 14.000m2. Công trình này đã góp phần giúp Changi trở thành một trong những sân bay tốt nhất thế giới.

Jewel Changi Airport nổi bật với mái vòm xanh khổng lồ, thác nước trong nhà cao nhất thế giới.

Cũng tại Singapore, CLD còn là "cha đẻ" của công trình kiến trúc độc đáo như Khu chung cư The Interlace do kiến trúc sư Buro Ole Scheeren thiết kế. Đây là tổ hợp chung cư gồm 31 khối nhà xếp chồng theo dạng tổ ong, từng đoạt giải "Công trình thế giới của năm" tại Liên hoan Kiến trúc Thế giới 2015.

Danh sách công trình nổi bật của CLD tại Singapore còn kéo dài với các tên tuổi quen thuộc như: Trung tâm mua sắm Ion Orchard, Raffles City, Khu giải trí Clarke Quay, Chung cư cao cấp Sky Habitat…

The Interlace là tổ hợp chung cư gồm 31 khối nhà xếp chồng theo dạng tổ ong, từng đoạt giải "Công trình thế giới của năm".

Tại Việt Nam, CLD được biết đến với loạt dự án căn hộ cao cấp như Heritage West Lake, Feliz En Vista, Define, d'Edge Thảo Điền, Lumi Hanoi, The Senique Hanoi… Gần đây nhất, công ty vừa ra mắt dự án The Fullton tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3, phát triển trên quỹ đất 25 ha với gần 700 căn biệt thự và shophouse.

Quay lại dự án Orchard Grand đang gây chú ý, đây là một phân khu thuộc Khu đô thị Sycamore, tọa lạc trên Đại lộ Hùng Vương, Bình Dương, giáp ranh TP.HCM. Với tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng, dự án dự kiến cung cấp khoảng 3.500 căn hộ, gồm nhiều phân khúc từ thấp, trung đến cao tầng.

Ngoài Singapore và Việt Nam, CLD cũng có sự hiện diện đậm nét tại Trung Quốc với những công trình nổi bật như Raffles City Trùng Khánh, Raffles City The Bund (Thượng Hải) hay Trung tâm thương mại Tô Châu,..