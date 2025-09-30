Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ đầu tư dự án trong vụ giành giật phiếu mua căn hộ: Từng làm điều đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới, là "cha đẻ" của một công trình có kiến trúc độc đáo

30-09-2025 - 07:21 AM | Bất động sản

Doanh nghiệp đứng sau dự án Orchard Grand – nơi xảy ra cảnh giành phiếu mua nhà gây tranh cãi lại là CapitaLand Development, đơn vị góp phần tạo nên biểu tượng Jewel Changi Airport.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người chen lấn, giành giật phiếu mua căn hộ tại dự án Orchard Grand, do CapitaLand Development (CLD) – doanh nghiệp bất động sản từ Singapore làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu, CLD là nhánh phát triển bất động sản của CapitaLand, với danh mục đầu tư trị giá khoảng 21,9 tỷ đô la Singapore tính đến cuối quý I/2023. Hiện doanh nghiệp tập trung hoạt động vào 3 thị trường trọng điểm: Singapore, Trung Quốc và Việt Nam.

Tại quê nhà, dấu ấn của CLD gắn liền với Jewel Changi Airport – trung tâm thương mại và giải trí trực thuộc sân bay quốc tế Changi. Jewel nổi bật với mái vòm xanh khổng lồ, thác nước trong nhà cao nhất thế giới Rain Vortex, khu rừng nhiệt đới Forest Valley, cùng rừng cây Forest Valley và khu vui chơi Canopy Park rộng 14.000m2. Công trình này đã góp phần giúp Changi trở thành một trong những sân bay tốt nhất thế giới.

Chủ đầu tư dự án trong vụ giành giật phiếu mua căn hộ: Từng làm điều đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới, là "cha đẻ" của một công trình có kiến trúc độc đáo- Ảnh 1.

Jewel Changi Airport nổi bật với mái vòm xanh khổng lồ, thác nước trong nhà cao nhất thế giới.

Cũng tại Singapore, CLD còn là "cha đẻ" của công trình kiến trúc độc đáo như Khu chung cư The Interlace do kiến trúc sư Buro Ole Scheeren thiết kế. Đây là tổ hợp chung cư gồm 31 khối nhà xếp chồng theo dạng tổ ong, từng đoạt giải "Công trình thế giới của năm" tại Liên hoan Kiến trúc Thế giới 2015.

Danh sách công trình nổi bật của CLD tại Singapore còn kéo dài với các tên tuổi quen thuộc như: Trung tâm mua sắm Ion Orchard, Raffles City, Khu giải trí Clarke Quay, Chung cư cao cấp Sky Habitat…

Chủ đầu tư dự án trong vụ giành giật phiếu mua căn hộ: Từng làm điều đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới, là "cha đẻ" của một công trình có kiến trúc độc đáo- Ảnh 2.

The Interlace là tổ hợp chung cư gồm 31 khối nhà xếp chồng theo dạng tổ ong, từng đoạt giải "Công trình thế giới của năm".

Tại Việt Nam, CLD được biết đến với loạt dự án căn hộ cao cấp như Heritage West Lake, Feliz En Vista, Define, d'Edge Thảo Điền, Lumi Hanoi, The Senique Hanoi… Gần đây nhất, công ty vừa ra mắt dự án The Fullton tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3, phát triển trên quỹ đất 25 ha với gần 700 căn biệt thự và shophouse.

Quay lại dự án Orchard Grand đang gây chú ý, đây là một phân khu thuộc Khu đô thị Sycamore, tọa lạc trên Đại lộ Hùng Vương, Bình Dương, giáp ranh TP.HCM. Với tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng, dự án dự kiến cung cấp khoảng 3.500 căn hộ, gồm nhiều phân khúc từ thấp, trung đến cao tầng.

Ngoài Singapore và Việt Nam, CLD cũng có sự hiện diện đậm nét tại Trung Quốc với những công trình nổi bật như Raffles City Trùng Khánh, Raffles City The Bund (Thượng Hải) hay Trung tâm thương mại Tô Châu,..

Sự kiện mở bán dự án căn hộ Orchard Grand vào ngày 28/9 đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi một đoạn video ghi lại cảnh môi giới chen lấn, xô đẩy, thậm chí trèo lên bàn để giành giật tờ giấy màu xanh được lan truyền rộng rãi.

Sáng ngày 29/9, CapitaLand Development đã chính thức lên tiếng xác nhận video này liên quan đến sự kiện ra mắt dự án chung cư Orchard Grand của tập đoàn. Doanh nghiệp giải thích rằng đoạn video chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn vào giai đoạn cuối của sự kiện kéo dài nửa ngày, khi một nhóm người tham gia cùng lúc tiếp cận khu vực phát tài liệu liên quan đến việc đặt chỗ. Ngay lập tức, đội ngũ nhân sự đã được tăng cường để kiểm soát và ổn định tình hình.

Chủ đầu tư dự án trong vụ giành giật phiếu mua căn hộ: Từng làm điều đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới, là "cha đẻ" của một công trình có kiến trúc độc đáo- Ảnh 3.

Một nhóm người chen lấn, xô đẩy để giành giật phiếu mua căn hộ (Ảnh: Cắt từ video).

Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội sắp có KĐT 20.000 tỷ đồng, rộng 75 ha nằm cạnh Đại Lộ Thăng Long

Hà Nội sắp có KĐT 20.000 tỷ đồng, rộng 75 ha nằm cạnh Đại Lộ Thăng Long Nổi bật

Thêm 3 thủ tục mới về đất đai làm tại cấp xã

Thêm 3 thủ tục mới về đất đai làm tại cấp xã Nổi bật

TP.HCM có thêm hơn 6,5 triệu m² đất làm nhà ở thương mại

TP.HCM có thêm hơn 6,5 triệu m² đất làm nhà ở thương mại

07:20 , 30/09/2025
Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM

Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM

06:43 , 30/09/2025
Đề xuất thu 300.000 đồng lệ phí cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Đề xuất thu 300.000 đồng lệ phí cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

06:31 , 30/09/2025
Mệt mỏi vì bơm xong lại ngập trong biệt thự chục tỉ ở Hà Nội

Mệt mỏi vì bơm xong lại ngập trong biệt thự chục tỉ ở Hà Nội

06:31 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên