Hà Nội: Rút hồ sơ trình 3 dự án khỏi kỳ họp HĐND thành phố
Sau khi các Ban của HĐND thành phố thẩm tra, 3/4 dự án do UBND thành phố đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được rút khỏi kỳ họp thứ 26.
Sáng 29/9, HĐND TP. Hà Nội khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 26) khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp sẽ diễn ra trong 1 ngày, để xem xét 4 nhóm vấn đề quan trọng.
Cụ thể, HĐND thành phố xem xét các nội dung để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố.
Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ xem xét 8 nghị quyết quan trọng triển khai Luật Thủ đô năm 2024. Trong đó, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo của thành phố. Đây cũng là các cơ chế, chính sách mới để kịp thời triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Ngoài ra, HĐND thành phố xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Hà Nội thực hiện dự án kết nối đường Vành đai 4 với đường vành đai 5.
HĐND thành phố cũng xem xét các nghị quyết khác về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực giao thông, tư pháp; một số mức chi hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Trước đó, Thường trực HĐND thành phố cho biết tại kỳ họp thứ 26 sẽ xem xét, thông qua 26 nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 4 dự án do UBND thành phố đề xuất.
Tuy nhiên, đến sáng nay Thường trực HĐND thành phố đã rút 3 dự án khỏi chương trình kỳ họp. Bao gồm: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo; Chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.
Việc rút hồ sơ trình đối với 3 dự án tại kỳ họp này sau khi các Ban của HĐND TP. Hà Nội đã thẩm tra và cáo báo.
UBND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục chuẩn bị hồ sơ trình đảm bảo chất lượng, quy trình, thủ tục theo quy định và sẽ trình HĐND thành phố tại kỳ họp tiếp theo.
Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội ban hành Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 4 dự án.
Cụ thể: Dự án Cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, do Công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.670 tỷ đồng; loại hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.
* Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Dự án do Công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời đề xuất.
Sơ bộ tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng, được triển khai giai đoạn 2025- 2026 và được thanh toán bằng quỹ đất.
* Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo:
Theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25/2/2025 của HĐND thành phố Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 5,6km; Điểm đầu Ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm); Điểm cuối kết nối với phố Vũ Đức Thận (quận Long Biên). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng.
UBND thành phố Hà Nội đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18km.
UBND thành phố Hà Nội cũng đề xuất điều chỉnh phương án phân chia dự án thành phần. Cụ thể, với nhóm dự án GPMB gồm 3 dự án.
Riêng dự án thành phố 2.2: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất.
* UBND TP. Hà Nội đề xuất Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.
Tiền phong