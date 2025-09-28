TP.HCM và Tây Ninh đón tin vui, loạt tuyến đường nghìn tỷ kết nối 2 địa phương đôn đốc triển khai, dự án xung quanh hưởng lợi

Mới đây, Sở Xây dựng TP HCM vừa cung cấp thông tin liên quan đến phương án kết nối hạ tầng giữa TP HCM và tỉnh Tây Ninh, đồng thời cập nhật tiến độ một số dự án trọng điểm đang triển khai.

Theo đó, UBND TP.HCM đã chủ động đề xuất hàng loạt giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết vùng, trong đó đặc biệt chú trọng mối quan hệ hợp tác song phương với các địa phương lân cận, chủ động trao đổi, làm việc và xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình, dự án, công trình, điển hình là tỉnh Tây Ninh.

Trong giai đoạn 2025-2030, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh tập trung đầu tư, mở rộng các tuyến mới theo quy hoạch như Quốc lộ 50B, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường mở mới Tây Bắc, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn, cầu Rạch Dơi…

Đây là những dự án có ý nghĩa chiến lược, giúp tăng khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo đà phát triển kinh tế - xã hội vùng giáp ranh giữa hai địa phương.

TP.HCM cũng đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các dự án giao thông liên kết vùng, đặc biệt là các tuyến kết nối giữa TP.HCM và các tỉnh giáp ranh như Tây Ninh, Đồng Nai, bao gồm đường Vành đai 3, Vành đai 4; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1); mở rộng Quốc lộ 50; Quốc lộ 50B...

Tây Ninh là một trong những địa phương được TP.HCM ưu tiên triển khai sớm các dự án hạ tầng giao thông. (Ảnh: VTC News)

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã có kiến nghị TP.HCM ưu tiên đầu tư 9 vị trí kết nối để tiếp tục khơi thông liên kết hạ tầng giữa hai địa phương.

Việc kết nối giữa Tây Ninh và TP.HCM trở thành yếu tố quan trọng trong quy hoạch hạ tầng của cả hai địa phương. Theo quy hoạch, Tây Ninh và TP.HCM có 37 điểm kết nối về đường bộ, gồm 21 vị trí kết nối trên các tuyến đường hiện hữu, 9 tuyến đường đang triển khai đầu tư kết nối ở 11 vị trí, và 5 tuyến kết nối có quy hoạch chưa triển khai đầu tư.

Bên cạnh đó, các tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Cần Thơ, Bến Lức – Long Thành; Vành Đai 4, Vành Đai 3, tuyến metro 3A Bến Thành – Tân Kiên cũng được khởi động và một số tuyến sắp đưa vào hoạt động;

Trong giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh dự kiến bố trí khoảng 35.000 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông, tập trung vào các tuyến kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, đồng thời liên thông giữa hai khu vực của tỉnh sau sáp nhập (Long An cũ và Tây Ninh cũ).

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, đội ngũ lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, các ngành trong tỉnh luôn nhất quán quan điểm "Lộ thông thì tài thông", hạ tầng đi trước dẫn dắt sự phát triển. Vì vậy, tỉnh luôn ưu tiên nguồn lực để phát triển giao thông, coi đây là nền tảng tạo ra sự bứt phá trong thu hút đầu tư và phát triển đô thị.

Nhờ đó, hạ tầng giao thông những năm gần đây của Tây Ninh liên tục được đầu tư hoàn thiện, góp phần đưa địa phương trở thành điểm sáng trong mắt các nhà đầu tư.

"Ông lớn" Vingroup, Ecopark, Nam Long... đổ bộ

Thực tế, khu vực này đã và đang thu hút hàng loạt doanh nghiệp như Vingroup, Ecopark, Nam Long, cùng với các nhà đầu tư địa phương như Sea Holdings, Cát Tường, Trần Anh…

Cụ thể, Vinhomes Green City của Vingroup tại khu vực Đức Hòa với quy mô gần 200ha, được khởi công cuối tháng 3/2025. Dự án này có quy mô gần 200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tương đương hơn 1 tỷ USD.

Ngoài dự án này, tại Tây Ninh (Long An cũ), Vingroup cũng đã khởi công khu đô thị Phước Vĩnh Tây gần 1.090 ha với vốn hơn 90.000 tỷ đồng và còn lên kế hoạch triển khai khu đô thị mới Tân Mỹ quy mô 930 ha, vốn gần 74.500 tỷ đồng.

Một chủ đầu tư có tiếng trong phát triển đô thị là Ecopark cũng đang triển khai dự án Eco Retreat với quy mô trên 220 ha, tổng mức đầu tư lên đến 17.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm 4.951 lô đất ở thấp tầng và 4.300 căn hộ hỗn hợp cao tầng, cùng 180 lô đất tái định cư.

T&T Group đang triển khai khu đô thị T&T Millennia.

T&T Group cũng đang triển khai khu đô thị T&T Millennia quy mô 267 ha tại xã Cần Giuộc, vốn đầu tư 41.000 tỷ đồng. Còn Him Lam cũng dự án 270 ha tại Khu công nghiệp Đức Hòa 3, trong khi Nam Long tiếp tục mở rộng đại đô thị Waterpoint 335 ha với hơn 10.000 sản phẩm...

Bên cạnh đó, Tây Ninh cũng đang đẩy mạnh phát triển chung cư, dòng sản phẩm trước đây ít được quan tâm. Hiện, thị trường này có một số dự án nổi bật như Seaholdings đang triển khai dự án khu căn hộ Destino Centro, được xây dựng trên diện tích đất khoảng 2,1 ha tại xã Mỹ Yên. Dự án này gồm 5 khối chung cư cao 20 tầng, cung cấp hơn 2.000 căn hộ. Hiện, Destino Centro đã triển khai gần xong block thứ 3 trên tổng 5 block.

Một dự án chung cư đang triển khai ở Tây Ninh.

Hay Nam Long Group lên kế hoạch triển khai gần 4.000 căn hộ cao tầng trong Waterpoint. Thắng Lợi Group dự kiến phát triển khu đô thị 12 ha với khoảng 6.000 căn hộ. Các tên tuổi khác như Trần Anh, VinaLiving, Quốc tế Năm Sao, Prodezi... cũng công bố loạt dự án quy mô hàng chục đến hàng trăm ha.

Sự xuất hiện đồng loạt của nhiều chủ đầu tư đổ về Tây Ninh phát triển dự án đã tạo động lực tăng trưởng rõ rệt cho thị trường địa ốc tỉnh này. Hiệu ứng "ăn theo" từ các dự án quy mô lớn lan rộng, thu hút dòng vốn đầu tư khắp nơi. Không những vậy, khi các dự án hạ tầng tại Tây Ninh hoàn thiện, loạt dự án bất động sản hiện hữu sẽ trực tiếp hưởng lợi.

Đánh giá về thị trường Tây Ninh, ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam cho rằng, xu hướng mở rộng đô thị từ TP.HCM ra vùng ven sẽ tiếp tục, trong đó Tây Ninh nổi lên như điểm đến tiềm năng, nhất là ở giai đoạn đầu tư hạ tầng, còn nhiều dư địa tăng trưởng.