Bắc Ninh triển khai 77 dự án nhà ở xã hội

27-09-2025 - 17:31 PM | Bất động sản

Tỉnh Bắc Ninh có 77 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích khoảng 280 ha, dự kiến khi hoàn thành sẽ cung ứng khoảng 114.400 căn hộ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải, Bắc Ninh được biết đến là “thủ phủ công nghiệp” của miền Bắc, cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn lớn toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng công nghiệp, đô thị thuộc nhóm nhanh nhất cả nước. Quá trình phát triển mạnh mẽ đó, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút hàng trăm nghìn lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc đến sinh sống và làm việc. Số lượng người lao động đông đặt ra những yêu cầu rất lớn về an sinh xã hội, đặc biệt là vấn đề chỗ ở cho công nhân và các đối tượng thu nhập thấp.

Trong đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu xây dựng 147.100 căn hộ , chiếm trên 14% tổng chỉ tiêu cả nước. Bắc Ninh là một trong những tỉnh được giao chỉ tiêu nhà ở xã hội cao nhất nước.

Ông Khải cho hay, đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 77 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích khoảng 280 ha, dự kiến khi hoàn thành sẽ cung ứng khoảng 114.400 căn hộ.

Bắc Ninh triển khai 77 dự án nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Một dự án nhà ở xã hội ở tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành thêm 1 2.649 căn hộ , đạt khoảng 80% kế hoạch năm 2025; đồng thời tỉnh đang tích cực lựa chọn, giao chủ đầu tư triển khai các dự án mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 135.000 căn hộ vào năm 2030.

Ông Khải cho biết, các dự án nhà ở xã hội được triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thể hiện sự quan tâm chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, người lao động, đối tượng thu nhập thấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định lực lượng lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

“Các dự án nhà ở xã hội còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển đô thị, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, ông Khải nhấn mạnh.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

