Hà Nội sắp có KĐT 20.000 tỷ, rộng 75 ha nằm cạnh khu biệt thự hơn 1 tỷ đồng mỗi m2, đắt đỏ nhất Hà Nội
TP Hà Nội đang tìm nhà đầu tư cho khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long có tổng vốn đầu tư dự kiến 20.247 tỷ đồng.
Sở Tài chính TP Hà Nội phát thông báo mời quan tâm khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long.
Dự án nằm ở phường Đại Mỗ, có tổng vốn đầu tư gần 20.247 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 10.000 người. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025 - 2030.
Về ranh giới, dự án có phía Bắc giáp đường gom Đại lộ Thăng Long; phía Đông giáp khu vực dự kiến bố trí trụ sở các bộ ngành Trung ương và khu dân cư hiện có; phía Nam giáp sông Nhuệ; phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch rộng 21,25m.
Cụ thể, khu đô thị Nam Đại lộ Thăng Long nằm ở nút giao đại lộ Thăng Long với đường Lê Quang Đạo, cách Vinhomes Green Bay chưa đến 1 km, thường được gọi là Vinhomes Green Bay giai đoạn 2. Được biết, khu biệt thự tại Vinhomes Green Bay đắt đỏ bậc nhất Hà Nội với giá một số căn ven hồ lên tới 1,5 tỷ đồng/m2.
Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 75 ha, trong đó có 65,9 ha đất dân dụng, 6,9 ha đất dân dụng khác và 2,2 ha đất ngoài dân dụng. Phần đất ở chiếm 13,9 ha, được quy hoạch đa dạng với: 28 lô đất nhà liền kề (tổng diện tích 5,3 ha, cao 5 tầng); 13 lô đất biệt thự song lập (4,9 ha, cao 4 tầng); 20 lô đất biệt thự đơn lập (3,7 ha, cao 4 tầng).
Bên cạnh hệ thống nhà ở, dự án còn dành quỹ đất cho các tiện ích xã hội thiết yếu như: Nhà trẻ, mẫu giáo (0,8 ha), trường tiểu học (1 ha), trường Trung học cơ sở (0,8 ha) cùng 4 lô đất bãi đỗ xe (0,4 ha). Hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật được thiết kế đồng bộ, nhằm hình thành một khu đô thị có không gian sống chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.
Trước đó, dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào tháng 12/2016.
Tháng 7 vừa qua, TP Hà Nội cũng thông báo tìm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ - Việt Hùng nằm tại xã Đông Anh, TP Hà Nội. Dự án có quy mô khoảng 38,4ha, tổng đầu tư dự kiến là 5.363 tỷ đồng.
Dương Dương
