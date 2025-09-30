12 tháng chưa từng có của Vingroup: “Dội bom” thị trường bất động sản bằng loạt siêu đô thị tỷ USD trải dài từ Bắc vào Nam

Liên tiếp khởi công loạt siêu đô thị tỷ USD

Những ngày qua, dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản sau lễ khởi công ngày 19/4/2025. Đây là đại đô thị du lịch lấn biển có quy mô 2.870 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD, do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư, với kỳ vọng kiến tạo một "thành phố trên biển" mang tầm vóc quốc tế.

Sở hữu vị trí độc bản khi ba mặt giáp biển duy nhất tại TP.HCM, Vinhomes Green Paradise được đánh giá là "con át chủ bài" có thể mở ra một chu kỳ phát triển mới cho bất động sản Cần Giờ.

Không lâu sau đó, ngày 19/8/2025, Vingroup tiếp tục gây chú ý khi khởi công Vinhomes City Royal tại Tây Ninh. Đây là một trong những đại đô thị lớn nhất miền Nam với quy mô gần 1.100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng (tương đương hơn 3 tỷ USD). Khi hoàn thành, dự án có thể cung cấp hơn 30.000 sản phẩm nhà ở, đón khoảng 90.000 cư dân.

Cũng tại Tây Ninh mới, ngày 26/3/2025, Vingroup đã động thổ dự án Vinhomes Green City Hậu Nghĩa với quy mô 200 ha, tổng vốn 28.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch gần 5.000 căn liền kề, biệt thự, đi kèm hệ thống trung tâm thương mại, công viên và tiện ích nội khu.

Tại miền Bắc, tháng 5/2025, Vinhomes khởi công Vinhomes Golden City Hải Phòng rộng 240,6 ha, vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp gần 5.000 căn thấp tầng trong 5 phân khu: Ánh Sao, Thiên Hà, Mặt Trời, Mặt Trăng và Bình Minh.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Vingroup ra mắt Vinhomes Wonder City tại Đan Phượng (Hà Nội), quy mô 133 ha, vốn đầu tư 18.400 tỷ đồng. Nằm trên trục đại lộ Tây Thăng Long, dự án được hưởng lợi lớn từ hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến Tây Tựu – Tây Hồ hay metro Mê Linh – Liên Hà trong tương lai.

Một trong những dự án đáng chú ý tại Hà Nội là Vinhomes Global Gate (xã Đông Anh), được khởi công từ quý II/2024. Với quy mô 385 ha, tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng, dự án dự kiến cung cấp khoảng 15.000 sản phẩm cho hơn 37.000 cư dân.

Điểm nổi bật của dự án là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 90 ha, là một trong những tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Điểm nhấn là Tòa nhà triển lãm Kim Quy, công trình biểu tượng với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa.

Đặc biệt, tại khu đất vàng 148 Giảng Võ – nơi từng là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Vingroup chuyển đổi thành tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao cấp mang tên Vinhomes The Gallery. Dự án có quy mô gần 7 ha, vốn hơn 17.000 tỷ đồng, vừa chính thức ra mắt tháng 5/2025 với 199 căn thương mại thấp tầng hiếm hoi ngay lõi trung tâm Thủ đô.

Tại miền Trung, dấu ấn nổi bật là Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (Vinhomes Làng Vân) do Vinpearl đầu tư. Dự án có quy mô hơn 500 ha, vốn gần 44.000 tỷ đồng, tọa lạc tại vị trí đắc địa "tựa sơn hướng thủy" bên đèo Hải Vân và vịnh Đà Nẵng. Theo kế hoạch, Làng Vân sẽ được vận hành từng phần từ năm 2027, hứa hẹn trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch tầm cỡ khu vực.

Hàng loạt dự án quy mô “khủng” đang rục rịch triển khai

Không chỉ dừng lại ở các dự án đã khởi công, Vingroup còn đang chuẩn bị triển khai nhiều kế hoạch tầm cỡ khác.

Tại Khánh Hòa, liên danh do Vinhomes đứng đầu đã trúng thầu Khu đô thị mới Cam Lâm (Vinhomes Cam Lâm) rộng gần 10.400 ha, tổng vốn khoảng 11 tỷ USD – được coi là một trong những đại đô thị lớn nhất Việt Nam. Khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành nơi an cư cho hơn nửa triệu dân, đồng thời phát triển sân golf 36 hố cùng hàng chục nghìn căn hộ xã hội, biệt thự, liền kề.

Vinhomes Cam Ranh có quy mô 1.250 ha với tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng

Song song, Vinhomes cùng đối tác cũng xúc tiến Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Vinhomes Cam Ranh) quy mô 1.250 ha, vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng. Dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 cho cả 3 phân khu, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 230.000 cư dân.

Tại Hà Nội, dự án Vinhomes Cao Xà Lá (11 ha, gần Royal City) đang hoàn tất thủ tục, dự kiến khởi công quý IV/2025. Đây được xem là một trong những quỹ đất vàng hiếm hoi ngay trung tâm Thủ đô.

Vào cuối tháng 2 vừa qua, khu đô thị Nam Đại lộ Thăng Long (Vinhomes Mễ Trì 2) cũng đã được bổ sung vào danh mục dự án thu hồi đất năm 2025, do VEFAC – công ty con của Vingroup làm chủ đầu tư.

Ở miền Nam, Vingroup chuẩn bị phát triển Khu đô thị mới Tân Mỹ tại Tây Ninh mới, diện tích 930 ha, tổng vốn hơn 74.000 tỷ đồng (2,8 tỷ USD), cung ứng gần 20.000 sản phẩm, phục vụ khoảng 81.000 cư dân.

Có thể thấy, trong chưa đầy 1 năm, Vingroup đã đồng loạt khởi công và xúc tiến hàng chục dự án đại đô thị trải dài Bắc – Trung – Nam. Từ Cần Giờ, Tây Ninh, Long An đến Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Khánh Hòa, dấu ấn Vinhomes và Vinpearl ngày càng phủ rộng.Với quy mô vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng, các dự án này không chỉ định hình lại thị trường bất động sản mà còn hứa hẹn tạo ra những trung tâm đô thị – du lịch – thương mại mới, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế xã hội nhiều địa phương trong thời gian tới.



