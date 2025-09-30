Vừa bứt phá lên vị trí số 2 thị trường chỉ sau Vinhomes, Sunshine Group ước lãi gần 1.500 tỷ trong quý 3, mục tiêu lợi nhuận cả năm gần 14.000 tỷ đồng

. Khối tài sản của Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn theo đó cũng cận kề mốc 2 tỷ USD.

CTCP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group, HNX: KSF) vừa công bố kế hoạch kinh doanh 2 quý cuối năm và cả năm 2025 với mức tăng trưởng mạnh. Tính chung cả năm 2025, Sunshine Group kỳ vọng đạt doanh thu 50.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12.000 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 12 lần và 18 lần so với thực hiện năm 2024.

Riêng quý III/2025, Sunshine Group ước doanh thu đạt 3.664 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.474 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận lên tới 40%. Khoản người mua trả tiền trước dự kiến ghi nhận 20.750 tỷ đồng, gấp hơn ba lần vốn chủ sở hữu (6.139 tỷ đồng).

Trong lĩnh vực bất động sản, khoản người mua trả tiền trước thường là tiền khách hàng đặt cọc hoặc thanh toán trước khi dự án được bàn giao. Đây được coi là "của để dành" của doanh nghiệp, có thể chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận khi dự án hoàn tất và ghi nhận vào báo cáo tài chính.

Bước sang quý IV, tập đoàn đặt mục tiêu bứt phá với doanh thu 26.060 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12.419 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 7 lần và 8,5 lần quý trước. Đáng chú ý, ROE dự kiến vọt từ 24% lên 89%, đưa Sunshine Group vào nhóm doanh nghiệp có hiệu suất sinh lời cao nhất thị trường. Dù khoản người mua trả tiền trước giảm mạnh xuống 6.300 tỷ đồng, song vốn chủ sở hữu dự kiến tăng gấp 4 lần, lên 24.456 tỷ đồng.

Mới đây, Sunshine Group đã hoàn tất chào mua công khai, qua đó hợp nhất CTCP Phát triển Sunshine Homes (SSH) vào tập đoàn. Sau thương vụ, vốn điều lệ Sunshine Group tăng từ 3.000 tỷ lên gần 9.000 tỷ đồng, vốn hóa thị trường của KSF thời điểm cuối tháng 9 ở mức 76.000 tỷ đồng, điều này đưa công ty thành doanh nghiệp bất động sản có vốn hóa lớn nhì thị trường sau Vinhomes (VHM), vượt qua Becamex IDC (BCM), Kinh Bắc (KBC), Khang Điền (KDH).

Vốn hóa tăng mạnh không chỉ phản ánh tầm vóc tài chính của Sunshine Group sau tái cấu trúc mà còn mở ra dư địa lớn cho Sunshine Group trong việc mở rộng đầu tư, thu hút dòng vốn chiến lược, cũng như khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Hiện Sunshine Group đã mở rộng đáng kể quỹ đất và danh mục dự án "tỷ đô" trong giai đoạn 2024–2025. Nổi bật trong số đó là những dự án cao cấp như: Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence, Noble Palace Tay Ho, Noble Crystal Long Bien, Noble Palace Long Bien, Noble Palace Tay Thang Long và Noble Palace Garden. Danh mục này đang tiếp tục được nối dài với những dự án quy mô lớn chỉ trong vài tháng gần đây, bao gồm: Noble Palace Riverside (Hà Nội), Sunshine Legend City (Hà Nội), Sunshine Marina Mui Ne (Lâm Đồng), và Sunshine Bay Retreat Vung Tau (TP.HCM)…

Nhờ chiến lược M&A mạnh mẽ, Sunshine Group đang sở hữu danh mục dự án có pháp lý hoàn chỉnh, sẵn sàng bước vào giai đoạn bàn giao từ năm 2025 đến 2026, với tổng giá trị sản phẩm ước tính hơn 200.000 tỷ đồng (chưa bao gồm các dự án đang được tháo gỡ pháp lý và chuẩn bị phát triển). Riêng trong 2025, tập đoàn dự kiến bàn giao hàng nghìn sản phẩm thấp tầng và cao tầng từ loạt dự án trọng điểm như Noble Palace Long Bien, Noble Palace Tay Ho, Noble Palace Tay Thang Long, Sunshine Sky City, với tổng giá trị hàng hóa xấp xỉ 100.000 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ khi chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần chung tay giải quyết vấn đề nhà ở cho người trẻ, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Sunshine Group dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường 20.000 sản phẩm căn hộ chất lượng cao với giá hợp lý cả ở Hà Nội và TP. HCM, góp phần giải quyết bài toán an cư lạc nghiệp trong giới trẻ hiện nay.

Dự án tiên phong trong chiến lược này có thể kể đến Sunshine Legend City quy mô gần 60ha tại phía Đông Hà Nội và Sunshine Bay Retreat Vung Tau quy mô gần 20ha tại phường Phước Thắng, Tp.HCM (Tp.Vũng Tàu trước khi sáp nhập). Đây đều là những dự án tích hợp dòng căn hộ chất lượng cao với mức giá hợp lý, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người trẻ theo đúng định hướng lớn của Chính phủ.

Theo chia sẻ từ đại diện Sunshine Group, dòng sản phẩm mới này được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng tương đương các dự án chung cư cao cấp của Sunshine Group đã đi vào vận hành, nhận được sự đánh giá cao của thị trường và cư dân trong thời gian qua về chất lượng căn hộ sau bàn giao và tiện ích, dịch vụ hỗ trợ. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất nằm ở chiến lược giá: nhờ làm chủ toàn bộ chuỗi phát triển khép kín, Sunshine Group có khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả và sẵn sàng cắt giảm biên lợi nhuận để mang đến cho người trẻ cơ hội chạm tay vào tổ ấm chất lượng, mà không cần đánh đổi trải nghiệm sống.



