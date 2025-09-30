Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM

Cầu Phước Khánh kết hợp với cầu Bình Khánh và nút giao đường rừng Sác dự kiến sẽ khởi công vào năm sau sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM về Cần Giờ. Từ đó, cây cầu sẽ giúp phá thế qua sông lụy phà và người dân lần đầu có thể đi từ TP.HCM đến Cần Giờ hoàn toàn bằng đường bộ.