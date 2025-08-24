Lộ diện cầu 2.800 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích

Công trình được khởi công từ tháng 8/2015, tuy nhiên, sau khi đạt khoảng 70% khối lượng, dự án phải tạm dừng vào cuối năm 2018 do vướng mắc về vốn. Đến cuối năm 2023 dự án được tái khởi động. Hiện nay, gói thầu đạt sản lượng gần 98%, công tác thi công cầu chính đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.