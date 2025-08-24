Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cầu Bình Khánh - bắc qua sông Soài Rạp nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ, TPHCM) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ, TPHCM) của cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng chiều dài hơn 2,76 km được khởi công từ tháng 8/2015, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 2.800 tỷ đồng sẽ về đích vào cuối tháng 8/2025.

Lộ diện cầu 2.800 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích- Ảnh 1.

Cầu Bình Khánh thuộc gói thầu J1 (xây dựng cầu Bình Khánh và đường dẫn) trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối huyện Nhà Bè cũ với huyện Cần Giờ cũ của TPHCM. Cầu có tổng chiều dài hơn 2,76 km, trong đó phần cầu chính dài 765 m.

Lộ diện cầu 2.800 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích- Ảnh 2.

Lộ diện cầu 2.800 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích- Ảnh 3.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km đi qua TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Đầu năm 2025, Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC (chủ đầu tư) đã thông xe, đưa vào khai thác gần 30 km (hai đoạn), gồm đoạn tuyến phía Tây từ nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51.

Lộ diện cầu 2.800 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích- Ảnh 4.

Gói thầu J1 (xây dựng cầu Bình Khánh và đường dẫn) do JICA tài trợ với giá trị hợp đồng xây lắp trên 2.800 tỷ đồng. Tư vấn giám sát là KEI - NE - OCG - TEDI, nhà thầu thi công là liên danh Shimizu Corporation - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex.

Lộ diện cầu 2.800 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích- Ảnh 5.

Mặt cầu rộng 21,75m, bố trí 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn cao tốc thế hệ mới.

Lộ diện cầu 2.800 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích- Ảnh 6.

Công trình được khởi công từ tháng 8/2015, tuy nhiên, sau khi đạt khoảng 70% khối lượng, dự án phải tạm dừng vào cuối năm 2018 do vướng mắc về vốn. Đến cuối năm 2023 dự án được tái khởi động. Hiện nay, gói thầu đạt sản lượng gần 98%, công tác thi công cầu chính đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Lộ diện cầu 2.800 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích- Ảnh 7.

Đối với phần cầu dẫn, hiện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công khối lượng còn lại, bao gồm lan can và dải phân cách. Theo kế hoạch, cầu Bình Khánh sẽ hoàn thành cuối tháng 8/2025.

Lộ diện cầu 2.800 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích- Ảnh 8.

Hiện nay trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành còn có cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu nối huyện Cần Giờ cũ (TPHCM) với huyện Nhơn Trạch cũ (tỉnh Đồng Nai) cũng đã được tái khởi động vào tháng 5/2025.

Lộ diện cầu 2.800 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích- Ảnh 9.

Theo kế hoạch, cầu Phước Khánh sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào tháng 9/2026.

Lộ diện cầu 2.800 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích- Ảnh 10.

Sắp tới việc hoàn thành cầu Bình Khánh (gói thầu J1), cầu Phước Khánh (gói thầu J3, dự kiến hoàn thành trong năm 2026) sẽ khép kín toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Lộ diện cầu 2.800 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp về đích- Ảnh 11.

Từ đây sẽ kết nối trục giao thông liên vùng trọng điểm phía Nam. Cầu Bình Khánh là cây cầu lớn nhất toàn tuyến, với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng.

