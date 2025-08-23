Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 100 chủ xe Hà Nội chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ... mang biển số sau phải đóng phạt nguội theo Nghị định 168

23-08-2025 - 20:41 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các tỉnh, thành phố đã công bố danh sách các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, bị xử lý phạt “nguội”. Trong đó, nhiều trường hợp xe mang biển kiểm soát Hà Nội được phát hiện vi phạm.

118 trường hợp xe mang biển kiểm soát Hà Nội vi phạm

Tại Thanh Hóa, ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đã công bố danh sách 354 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “xử phạt nguội”. 

Trong tổng số 354 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 54 trường hợp xe mang biển kiểm soát Hà Nội vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 45, Quốc lộ 10 và Quốc lộ 47B từ ngày 1/8 đến ngày 15/8. 

17 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1, gồm các xe mang biển số: 29H-740.76; 29T9181; 29E-237.92; 29A-018.27; 29H-556.89; 30H-119.96; 30F-830.31; 30H-198.17; 30G-144.24; 30A-727.85; 30L-500.54; 30L-831.17; 30K-439.39; 30A-974.47; 30F-255.04; 30F-790.75; 30L-928.79. 

31 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 45, gồm các xe mang biển số: 29U-6366; 29K-055.55; 29B-501.67; 29H-805.81; 29D-053.88; 29B-137.16; 29F-033.68; 29A-116.23; 29B-621.95; 30E-404.82; 30K-473.33; 30H-311.48; 30L-587.30; 30G-929.55; 30G-026.11; 30K81022; 30H-374.19; 30F-323.51; 30H-416.22; 30L- 3899; 30L-391.95; 30M-504.74; 30B-118.93; 30G-651.68 (vi phạm 2 lần); 30G-591.35; 30K-029.39; 30A-258.06; 30A-827.17; 30K-232.89; 30G-047.99.

1 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 10, gồm các xe mang biển số: 30P-1095.

5 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 47B, gồm các xe mang biển số: 30H-135.68; 30F-089.90; 30S8323; 30L-623.95; 29H-012.02.

Công an tỉnh Thanh Hóa lưu ý, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh sẽ gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. 

Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc. 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. 

Trước đó, tại Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thông báo, trong tuần từ ngày 8/8 đến 14/8 đã phát hiện 417 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, bị xử lý phạt “nguội”. 

Theo danh sách, lực lượng chức năng phát hiện 64 trường hợp xe mang biển số Hà Nội, vi phạm các lỗi vượt đèn đỏ, rẽ trái tại nơi có biển cấm, không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường, vượt đèn đỏ và quay đầu tại phần đường dành cho người đi bộ. 

Danh sách cụ thể như sau:

16 trường hợp vượt đèn đỏ, gồm các xe ô tô mang biển số: 30K-259.96; 30E-543.26; 30H-381.65; 29H-050.74; 30K-669.19; 29A-577.15; 30G-657.66; 29K-070.74; 30A-654.62; 30G-657.50; 29A-165.69; 29A-329.56; 30E-001.79; 30L-036.68; 30G-508.26; 29D-205.00.

2 trường hợp vi phạm lỗi rẽ trái tại nơi có biển cấm, gồm các xe ô tô mang biển số: 29A-574.80; 30E-236.20.

39 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường, gồm các xe ô tô mang biển số: 30Z-2852; 30F-815.15; 30H-238.22; 30L-133.48; 30K-191.42; 30L-253.64; 29H-151.91; 29C-808.97; 30F-017.74; 29D-334.10; 30A-709.30; 29H-138.62; 29LD-056.41; 30H-963.84; 29K-030.06; 29K-139.60; 30K-171.05; 29C-483.78; 29F-025.79; 

29K-070.30; 30A-987.93; 30L-459.31; 29H-164.65; 30E-192.17; 34C-305.24; 30F224.18; 30G-634.81; 30E-847.08; 29B-313.87; 30B-113.42; 29B-301.18; 30G-033.12; 30F-972.28; 29K-119.50; 29E-367.85; 30H-591.55; 29C-478.24; 30F-974.45; 30L-054.77.

6 trường hợp vượt đèn đỏ, gồm các xe mô tô mang biển số: 29G1-385.96; 30K4-9693; 29S7-079.24; 29N8-8708; 29.097-Y5; 30E1-320.52. 

1 trường hợp xe ô tô quay đầu tại phần đường dành cho người đi bộ: 29H-468.74

Nguyệt Lượng

Đời sống & Pháp luật

