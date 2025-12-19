Gia Lai khởi công cao tốc gần 44.000 tỷ đồng và loạt dự án trọng điểm
Gia Lai chính thức khởi công dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và loạt dự án trọng điểm.
Sáng 19/12, UBND tỉnh Gia Lai khởi công dự án thành phần 1 (tại phường An Nhơn) và dự án thành phần 3 (tại phường Hội Phú) thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.
Dự án có tổng chiều dài 125km đi qua 16 xã, phường (Gia Lai) với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng.
Dự án được chia thành 3 dự án thành phần: thành phần 1 (dài 22km, vốn 6.989 tỷ đồng), thành phần 2 (dài 68km, vốn 27.576 tỷ đồng) và thành phần 3 (dài 35km, vốn 9.169 tỷ đồng), thực hiện từ năm 2025-2029.
Riêng dự án thành phần 2 dự kiến khởi công trong tháng 3/2026.
Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có nhiệm vụ giữ vai trò là trục giao thông Đông - Tây, kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, mở ra hướng tiếp cận nhanh nhất từ vùng cao nguyên xuống cảng biển và ngược lại.
Tương lai tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển dự kiến rút ngắn còn khoảng 2 giờ, thay thế cho tuyến QL19 đèo dốc quanh co phải di chuyển mất 4 giờ.
Hiện QL19 vẫn đang là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Đông - Tây của tỉnh, tuy nhiên qua thời gian dài sử dụng, mặt đường của tuyến bị hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.
Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku công trình giao thông trọng điểm quốc gia, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ với mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc.
" Đây là dự án đường cao tốc đầu tiên do tỉnh triển khai xây dựng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khát vọng phát triển để đưa dự án về đích đúng hạn, góp phần đưa tỉnh vững bước tiến lên, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ", ông Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.
Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai cũng khởi công loạt các dự án trọng điểm như: Dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (AI) tại các phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc với quy mô 11,13ha, tổng mức đầu tư 613 tỷ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2027.
Dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT639) kết nối với Cảng Đề Gi, vốn đầu tư 1.432 tỷ đồng; Dự án Khu công nghiệp Bình Nghi tại xã Tây Sơn và An Nhơn Tây, vốn 1.460 tỷ đồng; Dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy đường An Khê (giai đoạn 2) tại phường An Khê, tổng vốn 1.170 tỷ đồng;
Dự án Xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp tại phường Quy Nhơn Nam, tổng vốn 3.508 tỷ đồng; Dự án Điểm số 2 (2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến tại Khu kinh tế Nhơn Hội (xã Ngô Mây), tổng vốn 2.584 tỷ đồng.
Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai khánh thành Nhà máy đường An Khê công suất 18.000 tấn mía/ngày của Công ty Đường Quảng Ngãi tại phường An Khê, tổng vốn đầu tư 1.633 tỷ đồng và Nhà máy điện sinh khối An Khê (giai đoạn 1), tổng vốn đầu tư 1.919 tỷ đồng.
