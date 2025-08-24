Tập đoàn năng lượng 50 tuổi sẵn sàng cho Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Gian trưng bày của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, tổ chức từ 28/8 – 05/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), đang được gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối cùng.
Với chủ đề “Petrovietnam – Giữ lửa di sản, kiến tạo năng lượng quốc gia”, không gian triển lãm được thiết kế theo tư duy hiện đại, mở và hướng tới tương lai, khẳng định hành trình 50 năm hình thành và phát triển của Petrovietnam. Gian trưng bày sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến như hologram, màn hình LED trung tâm, mô hình giàn khoan Tam Đảo 05, sa bàn điện gió ngoài khơi… mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho khách tham quan.
Triển lãm khắc họa hành trình phát triển và khát vọng vươn xa của Petrovietnam thông qua ba trụ cột chiến lược:
- Công nghiệp: nền tảng vững chắc với hệ thống 15 nhà máy Khí – Điện – Đạm trải dài khắp cả nước.
- Năng lượng bền vững: khẳng định vai trò bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng hành cùng chuyển dịch xanh.
- Dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao: tiên phong vươn ra quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Đặc biệt, gian triển lãm của Petrovietnam có sự góp mặt và đồng hành các đơn vị thành viên Tập đoàn: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro; Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ); Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL); Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).
