Báo Ba Lan: Việt Nam hạ thủy tàu đổ bộ hiện đại, mang "cuộc sống thứ hai" cho thiết kế của một nước NATO

Việt Nam chế tạo tàu vận tải đổ bộ chiến đấu tiên tiến

Tờ Zbiam (Ba Lan) đưa tin, trong tháng 8 này, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Ba Son của Việt Nam đã hạ thủy mẫu tàu vận tải đổ bộ chiến đấu hiện đại mang tên VĐC-01.

Theo tờ báo, VĐC-01 là một mẫu tàu có thiết kế dựa trên các tàu đổ bộ cỡ trung thuộc các dự án 770/771/773 do Nhà máy đóng tàu Phương Bắc ở Gdańsk (Ba Lan) chế tạo, được NATO định danh là lớp Polnocny.

Các tàu đổ bộ cỡ trung dự án 771A có lượng giãn nước đầy tải 857 tấn, kích thước 75,15 x 9,02 x 2,07 m. Chúng được trang bị hai động cơ diesel 40-DM công suất 1618 kW mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 18,4 hải lý/giờ.

Tàu có khả năng vận chuyển hàng hóa nặng tới 250 tấn, tầm hoạt động đạt 2000 hải lý khi chạy ở tốc độ kinh tế 16 hải lý/giờ.

Tàu vận tải VĐC-01 được hạ thủy. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Zbiam nhận định, với sự ra đời của VĐC-01, dự án ra đời từ nửa sau thập niên 1960 này đã có một "cuộc sống thứ hai". VĐC-01 là chiếc đầu tiên trong loạt "tân Polnocny" sẽ được biên chế cho Hải quân Nhân dân Việt Nam trong những năm tới.

Theo tờ báo, các hình ảnh được công bố cho thấy, tương tự như các tàu nguyên mẫu, tàu VĐC-01 sẽ được trang bị bệ phóng rocket không điều khiển. Đáng lưu ý, dù phần thân tàu vẫn giữ nhiều nét tương đồng với thiết kế gốc của Ba Lan nhưng phần thượng tầng của VĐC-01 đã được thiết kế lại hoàn toàn.

Zbiam cho biết thêm rằng, hiện Việt Nam vẫn đang khai thác 3 tàu có nguồn gốc từ Ba Lan thuộc loại Polnocny-B (dự án 771A), gồm các tàu mang số hiệu HQ-511 (số đóng 771A/28), HQ-512 (771A/25) và HQ-513 (771A/30). Cả ba tàu này thuộc Hải đội 3, Lữ đoàn 125, dưới quyền chỉ huy của Vùng 2 Hải quân.

Huy động thiết bị hiện đại nhất hoàn thiện VĐC-01

Theo báo Quân đội Nhân dân, lễ hạ thủy tàu VĐC-01 đã diễn ra vào ngày 6/8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Ngay từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, Tổng công ty Ba Son đã xác định dự án đóng mới tàu VĐC-01 là một trong những công trình then chốt, có ý nghĩa đặc biệt đối với Quân đội.

Đơn vị đã tập trung chuẩn bị đầy đủ mặt bằng, máy móc, trang thiết bị, nhân lực và vật tư theo đúng yêu cầu kỹ thuật – công nghệ, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hạ thủy tàu vận tải đổ bộ chiến đấu VĐC-01. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Tính đến đầu tháng 8, khối lượng công việc toàn dự án đã hoàn thành khoảng 80%. Sau lễ hạ thủy, Ba Son tiếp tục phối hợp với Quân chủng Hải quân và các cơ quan liên quan để hoàn thiện các hạng mục còn lại, phục vụ nghiệm thu và bàn giao tàu theo quy định.

Đại tá Mai Quốc Trưởng, Tổng giám đốc Tổng công ty Ba Son, cho biết nhiều năm qua Ba Son đã được giao thực hiện nhiều dự án đóng mới, sửa chữa các loại tàu quân sự và kinh tế hiện đại, đòi hỏi kỹ thuật – công nghệ phức tạp.

Với tàu VĐC-01, doanh nghiệp cam kết huy động nguồn nhân lực chất lượng cao cùng hệ thống thiết bị hiện đại nhất, thi công bảo đảm an toàn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và thẩm mỹ.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, đánh giá cao kết quả triển khai, đồng thời đề nghị Ba Son tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để bảo đảm tiến độ, đồng bộ thiết kế – tính năng.

Ông cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiếp nhận kíp tàu, từ nơi ăn ở, tài liệu huấn luyện đến đội ngũ chuyên gia, nhằm tổ chức huấn luyện theo đúng giáo trình và kế hoạch đã phê duyệt.