Bất ngờ Thaigroup xin rút đề xuất nghiên cứu dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2

Theo đó, lý do Thaigroup xin rút đề xuất tham gia nghiên cứu, thực hiện đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 mà đã đề nghị trước đó là để nghiên cứu và đề xuất các phương án đầu tư phù hợp hơn, theo Báo Tuổi trẻ.

Trước đó, tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Thaigroup của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) đã đề xuất đầu tư xây dựng ba dự án trên. Sau đó, Sở Tài chính TP.HCM cũng đã lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan và phản hồi về đề xuất của Thaigroup.

Sở ghi nhận và đánh giá cao việc doanh nghiệp quan tâm tham gia nghiên cứu, đầu tư các cây cầu trọng điểm. Đây là những dự án quy mô lớn, sau khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo trục giao thông liên kết mới giữa TP. và tỉnh Đồng Nai (đối với cầu Phú Mỹ 2).

Phối cảnh cầu Cần Giờ.

Hiện, dự án cầu Cần Giờ và cầu Thủ Thiêm 4 đã được giao Sở Xây dựng chuẩn bị, lập và trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi và các thủ tục liên quan.

Với cầu Phú Mỹ 2, lãnh đạo UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Thành phố cũng đã giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đề xuất chủ trương đầu tư.

Theo quy định, dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất phải không trùng với dự án PPP đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hoặc đã chấp thuận cho nhà đầu tư khác thực hiện.

Do đó theo Sở Tài chính TP., trường hợp Tập đoàn Thaigroup quan tâm đến các dự án nêu trên có thể đăng ký thực hiện dự án trong quá trình thành phố tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư theo quy định.

Được biết, với dự án cầu Cần Giờ, trước đó CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) và CTCP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) cũng đã bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư theo hình thức BT.

Với dự án cầu Thủ Thiêm 4, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), Trungnam Group cũng đã đề xuất tham gia. Tập đoàn Masterise đề xuất tham gia dự án cầu Phú Mỹ 2.

Dương Dương