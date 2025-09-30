Mưa lớn kéo dài, hàng loạt khu nhà giàu ở Hà Nội lại biến thành "làng chài"

Ghi nhận lúc 16h chiều ngày 30/9, tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), đoạn từ đầu cổng khu đô thị Ciputra - đường Phạm Văn Đồng rẽ vào và nhiều tuyến đường nội khu đều biến thành "sông".

Nhiều tuyến đường nội khu tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) đều biến thành "sông".



Nhiều tuyến đường chính trong khu vực bị ngập sâu, mặt đường chìm trong nước, ô tô di chuyển chậm chạp. Còn với phương tiện xe máy, nhiều người dân tắt máy dắt giữa dòng nước.

Còn tại khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn và Nam An Khánh cũng trong cảnh tương tự. Nhiều tuyến đường nội khu bị ngập sâu. Người dân phải bì bõm lội nước, xe máy chết máy hàng loạt, ô tô mắc kẹt, sinh hoạt đảo lộn.

Khu cổng chào Nam An Khánh ngập trong "biển nước".

Nhiều căn biệt thự, liền kề đã được người dân dùng tấm tôn để ngăn nước tràn vào nhà đồng thời sử dụng cả máy bơm mini để bơm nước ra ngoài trong trường hợp bị tràn.

Các tuyến đường trong khu đô thị Nam An Khánh ngập sâu. (Ảnh: Nam An)

Tại Khu đô thị Ngoại giao đoàn (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội), các trục đường chính như Xuân Tảo, Minh Tảo, Nguyễn Hữu Liêu, Hoàng Minh Thảo và đường nội khu dẫn vào các toà chung cư và biệt thự cũng rơi vào tình trạng ngập sâu, khó tiếp cận với các khu vực lân cận.

Người dân sống ở chung cư Ngoại Giao đoàn cho biết, nước vẫn đang dâng, lực lượng bảo vệ của chung cư đã chặn cửa, ngăn cho nước không tràn vào.



Không chỉ tại khu đô thị - điểm "đen" mỗi khi mưa lớn biến thành "làng chài", thành "vịnh" mà nhiều tuyến đường ở các khu vực khác như ở Mỹ Đình, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Triều Khúc… cũng rơi vào tình trạng ngập sâu.

Mênh mông "biển nước" ở khu vực Triều Khúc.

Điển hình, trước sân vận động Mỹ Đình, đoạn đường Lê Quang Đạo ở cả hai chiều chìm trong "biển nước". Tình trạng tương tự xảy ra tại đường Trịnh Văn Bô và các tuyến gom đại lộ Thăng Long (đoạn trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), khi nước ngập sâu khiến xe cộ không thể lưu thông. Tại các hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long, lực lượng chức năng đã phải căng dây cảnh báo và chặn phương tiện để bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 30/9, nhiều khu vực nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được trong khoảng thời gian từ 7h ngày 29/9 đến 7h ngày 30/9 có nơi lên tới gần 200 mm, tập trung tại xã Xuân Mai (198 mm), phường Tây Mỗ (169 mm), phường Phú Lương (118 mm) và phường Ô Chợ Dừa (104 mm). Tại các khu vực khác, lượng mưa phổ biến dưới 100 mm.

Thành phố đã công bố hơn 30 điểm có nguy cơ ngập sâu, trong đó có Nguyễn Khuyến, Cầu Giấy, Minh Khai, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển… Người dân được khuyến cáo chủ động phòng tránh, cập nhật dự báo để đảm bảo an toàn.

Danh sách hơn 30 điểm nguy cơ ngập úng tại Hà Nội trong ngày 30/9: • Đường Nguyễn Khuyến (trước cổng THCS Lý Thường Kiệt) • Phố Hoa Bằng (từ số 91 – 97 và 54 – 56) • Ngã ba Cầu Giấy – Dịch Vọng (từ số 235 – 255 Cầu Giấy) • Phố Phan Văn Trường • Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng (sau tòa Keangnam) • Phố Trần Bình (trước UBND phường Mai Dịch – Bệnh viện 19/8) • Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt; ngã năm Đường Thành – Bát Đàn – Nhà Hỏa • Phố Tông Đản (cổng phụ Thành ủy Hà Nội) • Phố Đinh Tiên Hoàng (đài phun nước, bến xe điện) • Số 155 Phùng Hưng • Phố Cao Bá Quát (trước Công ty Môi trường đô thị Hà Nội) • Phố Thụy Khuê (dốc La Pho) • Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy) • Phố Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai) • Phố Mạc Thị Bưởi • Đại lộ Thăng Long (ngã ba Lê Trọng Tấn, hầm chui số 356, nút giao An Khánh) • Phố Đỗ Đức Dục • Phố Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến trụ sở Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm) • Hoàng Như Tiếp (từ Trường Tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp – Ái Mộ) • Đường Cổ Linh – Đàm Quang Trung (đoạn trước siêu thị Aeon Mall) • Phố Quan Nhân • Phố Cự Lộc • Nguyễn Trãi (trước Đại học KHXH&NV) • Nguyễn Xiển • Phố Kẻ Vẽ (ngã ba chợ Vẽ) • Ecohome 3 • KĐT Resco • Quốc lộ 3 (qua xã Mai Lâm) • Đường 23B (qua thôn Cổ Điển)



