Cảnh đi thuyền, kéo xe tự chế tại khu đô thị triệu USD nhưng hễ mưa là ngập ở Hà Nội
Mỗi khi mưa lớn kéo dài, khu đô thị tại An Khánh lại chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân buộc phải dùng thuyền hoặc xe kéo để di chuyển. Cảnh sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn giữa nơi đáng lẽ là chốn an cư cao cấp.
Sáng 30/9, hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng nặng. Tại xã An Khánh, hàng trăm hộ dân khu đô thị
Geleximco và Nam An Khánh phải vật lộn trong cảnh nước ngập sâu giữa khu biệt thự.
Nhiều tuyến đường nội khu tại khu đô thị rơi vào tình trạng ngập sâu, có đoạn tới 70 cm. Nước dâng cao khiến việc đi lại gần như tê liệt, buộc nhiều cư dân phải sử dụng thuyền hoặc xe kéo tạm bợ để di chuyển.
Trần Minh Tuấn, 18 tuổi, cho biết do đã quá quen với ngập úng nên gia đình anh đã chế ra chiếc xe này để chở người nhà và đồ đạc ra khỏi điểm ngập.
Tuyến đường Thiên Phúc, lối dẫn vào khu đô thị Geleximco ngập sâu trong biển nước. Hàng loạt xe máy chết máy, người dân buộc phải dắt bộ hoặc quay đầu tìm đường khác. Nhiều ô tô cũng hư hỏng do nước tràn vào động cơ, buộc tài xế gọi cứu hộ kéo ra khỏi khu vực ngập.
Đáng lo ngại hơn, nhiều hầm nhà và gara ô tô trong khu đô thị bị nước tràn vào. Dù đã gia cố bằng vách chắn, áp lực nước lớn cộng thêm sóng do ô tô di chuyển khiến nước vượt qua, gây ngập úng, làm hư hại tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cư dân.
Do đường ngập sâu, nhiều hàng quán trong khu vực này buộc phải đóng cửa. Hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Việc giao hàng và vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu đô thị cũng gặp nhiều khó khăn.
Theo phản ánh của nhiều cư dân sinh sống tại đây, tình trạng ngập úng đã trở thành “chuyện quen thuộc” mỗi khi mưa lớn. Vài năm trước, khu vực này còn khá vắng vẻ. Tuy nhiên, từ khi có đường kết nối với đại đô thị Vinhomes Smart City, tình hình kinh doanh thuận lợi hẳn nên hàng quán mở mỗi lúc một nhiều và cảnh lội nước cũng diễn ra thường xuyên hơn.
Bất chấp tình trạng ngập úng tái diễn sau mưa lớn, giá bất động sản tại Nam An Khánh và Geleximco vẫn neo ở mức cao. Tại khu đô thị Nam An Khánh, biệt thự được chào bán 150–250 triệu đồng/m², còn tại khu đô thị Geleximco, giá biệt thự và liền kề dao động 150–280 triệu đồng/m², tùy vị trí và diện tích. Các căn hướng hồ, gần trục đường chính hoặc có mặt tiền rộng thường được rao bán cao hơn mặt bằng chung.
Hơn thế, theo quy hoạch mới được công bố, tại khu đô thị Nam
An Khánh sẽ triển khai xây dựng 6 tòa chung cư cao từ 31 đến 40 tầng trên ô đất ký hiệu HH3, với tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 42 ha.Ô đất HH3 có diện tích khoảng 40.000 m², mật độ xây dựng khối đế 53%. Dự án sẽ gồm các khối tháp bố trí so le xung quanh, khối đế dùng cho thương mại – dịch vụ, khối đậu xe cao 7 tầng nằm ở trung tâm, trên mái bố trí cây xanh và sân vườn.
Tuy nhiên, việc xây dựng thêm chung cư trong khu vực đã gặp vấn đề về ngập lụt đặt ra câu hỏi về khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước, để đảm bảo chất lượng sống cho cư dân tương lai.
Trước thực trạng ngập lụt kéo dài, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Nam An Khánh giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2029.
Mục tiêu của dự án là hình thành hệ thống xử lý nước thải đồng bộ cho khu vực Nam An Khánh, bao gồm mạng lưới cống chính, giếng tràn, tuyến cống bao và trạm xử lý nước thải tập trung. Nhà máy xử lý nước thải Nam An Khánh được thiết kế với công suất đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 m³/ngày đêm, áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, có hệ thống khử mùi khép kín và khả năng tiếp nhận, xử lý phân bùn bể tự hoại.
Bài và ảnh: Văn Đoan
