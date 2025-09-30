Cảnh đi thuyền, kéo xe tự chế tại khu đô thị triệu USD nhưng hễ mưa là ngập ở Hà Nội

Theo phản ánh của nhiều cư dân sinh sống tại đây, tình trạng ngập úng đã trở thành “chuyện quen thuộc” mỗi khi mưa lớn. Vài năm trước, khu vực này còn khá vắng vẻ. Tuy nhiên, từ khi có đường kết nối với đại đô thị Vinhomes Smart City, tình hình kinh doanh thuận lợi hẳn nên hàng quán mở mỗi lúc một nhiều và cảnh lội nước cũng diễn ra thường xuyên hơn.