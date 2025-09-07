Tin vui lớn cho cư dân loạt dự án Vinhomes, An Khánh, The Matrix One: "Siêu metro” 62.000 tỷ sắp khởi công, rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm Thủ đô

Sắp khởi công “Siêu metro” 62.000 tỷ

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), tỷ lệ 1/500.

Dự án đi qua các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc (thành phố Hà Nội).

Theo Quyết định, tuyến chính của đường sắt đô thị số 5 có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao – Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc), với tổng chiều dài khoảng 39,6 km.

Ngoài ra, dự án còn có 2 nhánh kết nối vào Depot số 1 (tại xã Sơn Đồng, Dương Hòa) và Depot số 2 (tại xã Hòa Lạc), với tổng chiều dài các nhánh khoảng 4,8 km.

Toàn tuyến gồm 20 nhà ga, trong đó có 6 ga ngầm, 3 ga trên cao và 11 ga mặt đất. Các ga chủ yếu được bố trí dọc theo trục đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình.

Đặc biệt, nhiều nhà ga sẽ có kết nối trực tiếp với các tuyến đường sắt đô thị khác như tuyến số 2, 3, 4, 6, 7, 8 và Monorail M2, tạo mạng lưới giao thông liên hoàn.

Theo thiết kế, tuyến đường sắt đô thị số 5 có cấu trúc hỗn hợp: Đoạn ngầm kéo dài từ Văn Cao qua Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh đến Trần Duy Hưng. Đoạn mặt đất và trên cao bắt đầu từ sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tiếp tục men theo đại lộ Thăng Long đến điểm cuối tại Hòa Lạc.

Dự án bố trí hai khu Depot chính. Depot 1 có diện tích 32 ha, phục vụ tuyến số 5 và cả tuyến số 8 (Sơn Đồng – Dương Xá), đồng thời tích hợp xưởng lắp ráp phương tiện đường sắt. Depot 2 có diện tích 10 ha, nằm trong quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc.

Hà Nội dự kiến khởi công tuyến metro số 5 vào ngày 19/12 sắp tới, với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 61.900 tỷ đồng.

Loạt dự án lớn hưởng lợi

Tuyến đường sắt đô thị số 5 là tuyến đường sắt xuyên tâm, kết nối trung tâm Thủ đô với đô thị Hòa Lạc - đô thị vệ tinh của Hà Nội, có vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển của Thủ đô.

Tuyến metro số 5 khi được triển khai sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng kết nối giữa trung tâm Thủ đô và khu vực phía Tây. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, metro số 5 còn được kỳ vọng trở thành đòn bẩy hạ tầng giúp gia tăng mạnh mẽ giá trị bất động sản dọc tuyến, đặc biệt là những dự án nằm gần các ga.

Dọc tuyến, hàng loạt khu đô thị và dự án lớn sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ công trình nghìn tỷ này, có thể kể đến như: The Matrix One, Lumi Hanoi, Vinhomes Green Bay, KĐT Splendora, Vinhomes Smart City, KĐT Nam An Khánh, KĐT Thiên Đường Bảo Sơn...

Hiện nay, để vào trung tâm thành phố, phần lớn cư dân các dự án chung cư, khu đô thị phía Tây chủ yếu di chuyển theo trục Đại lộ Thăng Long, thường mất khoảng 30 – 40 phút, thậm chí lâu hơn vào giờ cao điểm.

Khi tuyến metro số 5 được đưa vào khai thác, quãng đường này sẽ được rút ngắn đáng kể, mang lại sự thuận tiện cho việc đi học, đi làm và tiếp cận các tiện ích trung tâm Thủ đô.

