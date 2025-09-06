Hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên đón tin vui lớn: 2 “siêu cầu” vượt sông Hồng trị giá 15.000 tỷ sắp được khởi công, khoảng cách di chuyển chuẩn bị được rút ngắn

Vào ngày 3/9, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban quản lý dự án) và liên danh nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng BOT dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP (đối tác công - tư), thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết, việc ký kết hợp đồng là mốc đánh dấu điểm bắt đầu để triển khai thực hiện hợp đồng BOT nhằm mục tiêu hoàn thành dự án thành phần 3 đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào ngày 6/9 tới đây.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 theo quyết định phê duyệt là gần 56.300 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 47,5%, còn lại là vốn của liên danh nhà đầu tư. Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 30 tháng.

Dự án thành phần 3 đường cao tốc Vành đai 4, có chiều dài khoảng 113,5 km, rộng 17 m, các cầu lớn vượt sông rộng 24,5 m (giai đoạn 1 có 4 làn xe).

Đáng chú ý, toàn tuyến có 13 đoạn đi trên cao với tổng chiều dài khoảng 82 km; 3 cầu lớn vượt sông gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng, cùng 8 nút giao liên thông và hoàn thiện 1 nút giao.

Trước đó, vào tháng 6/2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP, thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Nhà đầu tư trúng thầu là liên danh City Land - Sunflower - VEC - Horizon (Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố - Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH MTV Công ty CP Đầu tư Horizon). Loại hợp đồng BOT.

Vị trí xây dựng cầu Hồng Hà (ảnh chụp vào năm 2024).

Việc khởi công cao tốc Vành đai 4 đánh dấu bước tiến quan trọng trong loạt hạng mục lớn trên tuyến, đặc biệt là 3 cây cầu trọng điểm. Trong đó đáng chú ý là cầu Hồng Hà và Mễ Sở vượt sông Hồng.

Phối cảnh cầu Hồng Hà.

Được biết, cầu Hồng Hà có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 10.000 tỷ đồng. Chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 6 km, mặt cắt ngang 24,5 m đảm bảo 4 làn xe cơ giới, mỗi bên bố trí một làn đường phục vụ xe máy, xe thô sơ. Cầu dự kiến hoàn thành sau 3 năm.

Theo đơn vị hành chính cũ, cầu Hồng Hà khi hoàn thành sẽ giúp kết nối xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) với xã Văn Khê (huyện Mê Linh), thành phố Hà Nội. Cây cầu này cũng sẽ góp phần hoàn chỉnh đường Vành đai 4, kết nối giữa các tỉnh thành và tạo không gian phát triển mới cho cả vùng Thủ đô.

Phối cảnh cầu Mễ Sở.

Tiếp theo là cầu Mễ Sở vượt sông Hồng, dự án có chiều dài 13,8 km và rộng 24,5 m. Điểm đầu tại nút giao giữa quốc lộ 1A và Vành đai 4 (Hà Nội), điểm cuối là nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Vành đai 4 (Hưng Yên).

Dự án xây dựng cầu Mễ Sở và đường dẫn có kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 4.900 tỷ đồng.

Theo đơn vị hành chính cũ, cầu Mễ Sở khi hoàn thành sẽ giúp kết nối huyện Thường Tín (TP Hà Nội) và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên). Đồng thời, góp phần làm giảm thiểu lượng phương tiện vào nội đô Hà Nội, giảm ùn tắc giao thông.

Vào ngày 19/8 vừa qua, thành phố Hà Nội cũng đã khởi công cầu Ngọc Hồi (kết nối Hà Nội - Hưng Yên) và cầu Vân Phúc (kết nối Hà Nội - Phú Thọ).

Đến thời điểm hiện nay, TP Hà Nội đã và đang xây dựng được 12 cầu gồm: Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên, Văn Lang, Tứ Liên - Ngọc Hồi - Vân Phúc (đang xây dựng).

Còn lại, 6 cây cầu đang được thành phố từng bước huy động các nguồn vốn để thực hiện, chuẩn bị khởi công bao gồm: Cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Thượng Cát, cầu Thăng Long mới, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Phú Xuyên.