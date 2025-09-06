Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hodeco huy động 200 tỷ đồng từ trái phiếu

06-09-2025 - 07:00 AM | Bất động sản

Ngày 27/8, Hodeco đã phát hành trái phiếu riêng lẻ mã HDC12501 trị giá 200 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC) mới đây có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 27/8, Hodeco đã phát hành 2.000 trái phiếu mã HDC12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động về 200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất kết hợp 11%/năm.

Hodeco huy động 200 tỷ đồng từ trái phiếu- Ảnh 1.

Một dự án do Hodeco làm chủ đầu tư

Trước đó, ngày 18/8, Hodeco công bố Nghị quyết số 83 về thông qua việc phát hành các trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa là 500 tỷ đồng, được chào bán thành 2 đợt.

Theo đó, trái phiếu dự kiến phát hành thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của công ty. Thời gian thực hiện trong quý III/2025.

Trong diễn biến khác, Hodeco mới đây thông báo việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 vào ngày 30/9 bằng hình thức trực tuyến kết hợp bỏ phiếu điện tử.

Tại đại hội sắp tới, Hodeco sẽ trình cổ đông về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; hủy bỏ nội dung hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Đáng chú ý, Hodeco còn trình cổ đông thông qua kế hoạch hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Đồng thời, doanh nghiệp để xuất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 diễn ra hồi gần cuối tháng 5/2025, các cổ đông của Hodeco đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%, tương đương dự kiến phát hành hơn 21,4 triệu cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 179 tỷ đồng, giảm 30% nhưng lãi ròng gần 72 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Năm 2025, HDC lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu 1.459 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần và lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần. Như vậy, công ty mới thực hiện được 12% và 14% sau nửa đầu năm.

Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng tuyên bố đầu tư cho VinFast "đến khi hết tiền thì thôi", tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rót bao nhiêu tiền vào hãng xe điện này?

Từng tuyên bố đầu tư cho VinFast "đến khi hết tiền thì thôi", tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rót bao nhiêu tiền vào hãng xe điện này? Nổi bật

Bầu Đức bất ngờ tái xuất mảng bất động sản sau 3 tháng tuyên bố “Không bao giờ làm, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng”

Bầu Đức bất ngờ tái xuất mảng bất động sản sau 3 tháng tuyên bố “Không bao giờ làm, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng” Nổi bật

Khúc sông mỗi km “cõng” gần một tỷ USD bất động sản: Loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, Novaland…quy tụ

Khúc sông mỗi km “cõng” gần một tỷ USD bất động sản: Loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, Novaland…quy tụ

07:02 , 06/09/2025
"Ông chủ" resort sang chảnh có giá phòng đến 130 triệu đồng/đêm, nơi hoa hậu Ngọc Hân từng làm sếp, "ngập" trong khoản lỗ lũy kế hàng trăm tỷ

"Ông chủ" resort sang chảnh có giá phòng đến 130 triệu đồng/đêm, nơi hoa hậu Ngọc Hân từng làm sếp, "ngập" trong khoản lỗ lũy kế hàng trăm tỷ

18:00 , 05/09/2025
Sống bất an trong chung cư ở TPHCM: 'Nghe tiếng động mạnh là sợ trần rơi'

Sống bất an trong chung cư ở TPHCM: 'Nghe tiếng động mạnh là sợ trần rơi'

17:45 , 05/09/2025
Bộ đôi siêu hạ tầng quốc gia đưa Khánh Hoà cất cánh

Bộ đôi siêu hạ tầng quốc gia đưa Khánh Hoà cất cánh

17:30 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên