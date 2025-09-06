Hodeco huy động 200 tỷ đồng từ trái phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC) mới đây có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Cụ thể, ngày 27/8, Hodeco đã phát hành 2.000 trái phiếu mã HDC12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động về 200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất kết hợp 11%/năm.

Một dự án do Hodeco làm chủ đầu tư

Trước đó, ngày 18/8, Hodeco công bố Nghị quyết số 83 về thông qua việc phát hành các trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa là 500 tỷ đồng, được chào bán thành 2 đợt.

Theo đó, trái phiếu dự kiến phát hành thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của công ty. Thời gian thực hiện trong quý III/2025.

Trong diễn biến khác, Hodeco mới đây thông báo việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 vào ngày 30/9 bằng hình thức trực tuyến kết hợp bỏ phiếu điện tử.

Tại đại hội sắp tới, Hodeco sẽ trình cổ đông về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; hủy bỏ nội dung hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Đáng chú ý, Hodeco còn trình cổ đông thông qua kế hoạch hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Đồng thời, doanh nghiệp để xuất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 diễn ra hồi gần cuối tháng 5/2025, các cổ đông của Hodeco đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%, tương đương dự kiến phát hành hơn 21,4 triệu cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 179 tỷ đồng, giảm 30% nhưng lãi ròng gần 72 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Năm 2025, HDC lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu 1.459 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần và lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần. Như vậy, công ty mới thực hiện được 12% và 14% sau nửa đầu năm.