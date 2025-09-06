Thị trường bất động sản Đà Nẵng có diễn biến lạ

Một góc thành phố Đà Nẵng.

Theo số liệu của cơ quan Thống kê thành phố Đà Nẵng, tháng 8/2025, tổng doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố đạt hơn 1.735 tỷ đồng (giảm 13,6% so với tháng trước, nhưng tăng tới 76,2% so với cùng kỳ năm 2024).

Cơ quan Thống kê thành phố cho biết, việc giảm so với tháng trước là do tâm lý thận trọng của thị trường trước khung giá đất mới, song so với cùng kỳ vẫn tăng mạnh nhờ nhu cầu đầu tư phục hồi và sức hút từ các dự án quy hoạch lớn sau sáp nhập.

Tính chung 8 tháng của năm 2025, tổng doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố đạt trên 13.500 tỷ đồng (tăng 108% so với cùng kỳ) - dẫn đầu trong quy mô doanh thu các nhóm ngành dịch vụ khác.

Theo cơ quan Thống kê thành phố, dù thị trường còn chịu ảnh hưởng từ những điều chỉnh chính sách và quy trình pháp lý, song triển vọng dài hạn của bất động sản Đà Nẵng vẫn rất tích cực nhờ lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và dòng vốn đầu tư tiếp tục đổ mạnh vào khu vực giáp ranh.

Về mục tiêu, cơ quan Thống kê xác định, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2025 là tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, gắn với việc đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải tỏa để bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án.

Đây được xem là điều kiện cần thiết để sớm hoàn thành các công trình trọng điểm và góp phần hình thành “quỹ đất sạch” nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Về diễn biến thị trường, điển hình tại phân khúc căn hộ - theo báo cáo của CBRE, trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường Đà Nẵng ghi nhận thêm 950 căn hộ mở bán mới từ 4 dự án (nâng tổng số lượng căn hộ hiện có trên thị trường lên gần 12.300 căn hộ, thuộc 31 dự án).

Đáng chú ý, giá bán sơ cấp trung bình của các dự án căn hộ tại Đà Nẵng đạt 85 triệu đồng/m2 thông thủy vào tháng 6/2025, tăng mạnh trong vòng một năm qua (27%).

Theo thống kê, từ 2024, phần lớn các dự án mở bán đến nay đều ghi nhận mức giá từ 65 triệu đồng/m2 thông thủy trở lên. Trong đó, riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường Đà Nẵng có thêm các dự án hạng sang nằm ngay trung tâm và dọc sông Hàn ghi nhận giá bán lên đến 130 - 200 triệu đồng/m2 thông thủy.

Tuy nhiên, do mặt bằng giá quá cao, lượng giao dịch giảm tới 65% so với 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 3 năm tới, thị trường căn hộ Đà Nẵng được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ về nguồn cung mới với tổng cộng khoảng 10.000 căn hộ mở bán mới.

Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2024 - 2027 ước đạt 26% về nguồn cung, trong khi giá sơ cấp được dự báo tăng trưởng với CAGR đạt 15%/năm.

Chuyên gia CBRE nhận định, thị trường bất động sản Đà Nẵng sẽ tiếp tục thể hiện triển vọng tích cực, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và sự bùng nổ của ngành du lịch. Bên cạnh đó, việc sáp nhập tỉnh Quảng Nam với Đà Nẵng từ tháng 7/2025 cũng mở rộng không gian phát triển, nâng quy mô dân số và quỹ đất, tạo thêm nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư chiến lược.