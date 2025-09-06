Hậu gia hạn trái phiếu, chủ đầu tư The Holiday Ha Long báo lỗ bán niên

Chủ đầu tư The Holiday Ha Long là Công ty cổ phần Khách sạn Vịnh Hạ Long vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Theo đó, Khách sạn Vịnh Hạ Long báo lỗ hơn 2 tỷ đồng, đậm hơn khoản lỗ 944 triệu đồng trong nửa đầu năm 2024. Tính đến cuối quý II/2025, doanh nghiệp ghi nhận lỗ lũy kế 6,7 tỷ đồng.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ mức 120,7 tỷ đồng cùng với đó là hơn 30 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Tổng nợ phải trả tăng lên mức 1.064 tỷ đồng trong đó phát sinh nợ ngân hàng gần 120 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu duy trì 250 tỷ đồng và nợ phải trả khác tăng lên mức gần 695 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2025, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 7,37 lần.

Tiến độ dự án dự án The Holiday Hạ Long đến tháng 6/2025. Ảnh: website The Holiday Ha Long

Dữ liệu từ HNX cho thấy, Khách sạn Vịnh Hạ Long đang lưu hành trái phiếu mã HLHCH2125001 trị giá 250 tỷ đồng được phát hành ngày 2/8/2021, kỳ hạn 48 tháng. Lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên cố định 11%/năm và sau đó được thả nổi. Mục đích phát hành lô trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cho dự án The Holiday Hạ Long.

Ngày 3/2/2025, tổ chức phát hành đã thanh toán 10,8 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu.

Đến tháng 7/2025, sau khi được trái chủ chấp thuận, doanh nghiệp thông báo kéo dài kỳ hạn trái phiếu thêm 180 ngày, qua đó ngày đáo hạn mới là 29/1/2026.

Về tiến độ thanh toán gốc lãi trái phiếu, đến ngày 2/8/2025, tổ chức phát hành phải thanh toán 20 tỷ đồng và lãi trái phiếu. Đến trước ngày 30/10/2025, tổ chức phát hành tiếp tục thanh toán 90 tỷ đồng. Đến ngày 29/1/2026, Khách sạn Vịnh Hạ Long phải thanh toán 140 tỷ đồng và phần lãi còn lại của trái phiếu.

CTCP Khách sạn Vịnh Hạ Long được thành lập năm 2011, hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác…

Tại thời điểm tháng 8/2019, công ty tăng vốn điều lệ từ 39,7 tỷ đồng lên 120,7 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Bá Tiến.

Được biết, ông Tiến còn là người đại diện cho một số doanh nghiệp khác như CTCP Tư vấn đầu tư Tài chính Toàn Cầu; CTCP Du lịch Việt Nam - Hà Nội; Công ty cổ phần Vận tải Khách thủy Quảng Ninh,

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khách sạn dịch vụ cao cấp 5 sao Vịnh Hạ Long (tên thương mại là The Holiday Ha Long) gồm 1 tòa tháp cao 39 tầng, dự kiến cung cấp 156 phòng khách sạn và 510 căn hộ condotel, từ căn hộ studio đến căn hộ duplex.

Tổng mức đầu tư của dự án là 800 tỷ đồng, trong đó 20% (160 tỷ đồng) là vốn của nhà đầu tư và 80% (640 tỷ đồng) là vốn vay và huy động hợp pháp.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ban hành ngày 26/04/2019 với quy mô ban đầu hơn 4.100m2.

Sau khi điều chỉnh vào ngày 25/3/2020, diện tích dự án tăng lên 5.502m2, trong đó phần giao thêm 1.363m2 để làm cây xanh và tiểu cảnh, sau đó bàn giao lại cho TP.Hạ Long quản lý.



