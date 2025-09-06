Siêu dự án Aqua City vừa “tái sinh” được 3 tháng, Tập đoàn Novaland đề nghị được cấp phép bán hàng

Một góc dự án Aqua City (ảnh: Quốc Hoàng).

Theo báo cáo, cụm dự án Aqua City của Tập đoàn Novaland tại phân khu C4 gồm: Dự án Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Marina City, Aqua Waterfront City và Dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng.

Phân khu C4 (thuộc thành phố Biên Hòa cũ) có quy mô khoảng 1.500 ha, tại đây được quy hoạch nhiều dự án của các doanh nghiệp bất động sản. Trong đó, đại đô thị Aqua City của Novaland có quy mô lên đến 1.000 ha.

Dự kiến cụm dự án Aqua City sẽ nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2028 là 23.000 tỷ đồng, riêng năm 2025 là 500 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn thu lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đồng Nai.

Một phân khu tại dự án Aqua City (ảnh: Quốc Hoàng).



Tại cuộc họp, Tập đoàn Novaland đề xuất được triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật (bao gồm san lấp nền) và các công trình, dự án ngay sau khi được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và được triển khai song song với quá trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Chủ đầu tư cam kết về các công trình xây dựng phù hợp với hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi trong công tác nghiệm thu về sau.

Để tạo thuận lợi trong kinh doanh, Tập đoàn Novaland đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xem xét cấp phép bán hàng sau khi được nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết 1/500 và tiến độ thực hiện dự án được chấp thuận.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành phối hợp với chủ đầu tư rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, chủ trương đầu tư để triển khai nhanh các dự án.

Đối với 2 kiến nghị triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật và cấp phép bán hàng, lãnh đạo tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng, kinh doanh bất động sản để hướng dẫn Tập đoàn Novaland thực hiện đúng theo quy định.

Một số khu đất thuộc Aqua City hiện đang được phân nền (ảnh: Quốc Hoàng).

Được biết, dự án Aqua City có quy mô khoảng 1.000 ha do Novaland làm chủ đầu tư - đây được xem là dự án bất động sản lớn nhất thành phố Biên Hòa cũ và tỉnh Đồng Nai.

Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai, đối diện với Vinhomes Grand Park.

Tuy nhiên từ năm 2021, toàn bộ dự án phải tạm ngừng vì các vấn đề về quy hoạch và chưa thống nhất về quỹ đất nhà ở xã hội. Điều này khiến cho hàng trăm biệt thự không thể mở bán dù đã hoàn thiện. Các gói tín dụng lên đến hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cũng bị các ngân hàng đóng băng.

Đến giữa tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa (cũ) đã ký và ban hành các Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần của đô thị Aqua City gồm: Khu đô thị Aqua City và Aqua Waterfront City.

Đồng thời, hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng (phân khu Phoenix) cũng chính thức được phê duyệt cùng ngày.

Với các quyết định được phê duyệt nêu trên, đã giúp dự án Aqua City hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định, đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch. Điều này sẽ tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai.