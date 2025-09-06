Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu dự án Aqua City vừa “tái sinh” được 3 tháng, Tập đoàn Novaland đề nghị được cấp phép bán hàng

06-09-2025 - 07:08 AM | Bất động sản

Chiều 5/9, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã chủ trì làm việc với Tập đoàn Novaland để nghe tiến độ triển khai và tháo gỡ vướng mắc tại cụm dự án Aqua City.

Siêu dự án Aqua City vừa “tái sinh” được 3 tháng, Tập đoàn Novaland đề nghị được cấp phép bán hàng- Ảnh 1.

Một góc dự án Aqua City (ảnh: Quốc Hoàng).

Theo báo cáo, cụm dự án Aqua City của Tập đoàn Novaland tại phân khu C4 gồm: Dự án Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Marina City, Aqua Waterfront City và Dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng.

Phân khu C4 (thuộc thành phố Biên Hòa cũ) có quy mô khoảng 1.500 ha, tại đây được quy hoạch nhiều dự án của các doanh nghiệp bất động sản. Trong đó, đại đô thị Aqua City của Novaland có quy mô lên đến 1.000 ha.

Dự kiến cụm dự án Aqua City sẽ nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2028 là 23.000 tỷ đồng, riêng năm 2025 là 500 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn thu lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đồng Nai.

Siêu dự án Aqua City vừa “tái sinh” được 3 tháng, Tập đoàn Novaland đề nghị được cấp phép bán hàng- Ảnh 2.

Một phân khu tại dự án Aqua City (ảnh: Quốc Hoàng).

Tại cuộc họp, Tập đoàn Novaland đề xuất được triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật (bao gồm san lấp nền) và các công trình, dự án ngay sau khi được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và được triển khai song song với quá trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Chủ đầu tư cam kết về các công trình xây dựng phù hợp với hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi trong công tác nghiệm thu về sau.

Để tạo thuận lợi trong kinh doanh, Tập đoàn Novaland đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xem xét cấp phép bán hàng sau khi được nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết 1/500 và tiến độ thực hiện dự án được chấp thuận.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành phối hợp với chủ đầu tư rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, chủ trương đầu tư để triển khai nhanh các dự án.

Đối với 2 kiến nghị triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật và cấp phép bán hàng, lãnh đạo tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng, kinh doanh bất động sản để hướng dẫn Tập đoàn Novaland thực hiện đúng theo quy định.

Siêu dự án Aqua City vừa “tái sinh” được 3 tháng, Tập đoàn Novaland đề nghị được cấp phép bán hàng- Ảnh 3.

Một số khu đất thuộc Aqua City hiện đang được phân nền (ảnh: Quốc Hoàng).

Được biết, dự án Aqua City có quy mô khoảng 1.000 ha do Novaland làm chủ đầu tư - đây được xem là dự án bất động sản lớn nhất thành phố Biên Hòa cũ và tỉnh Đồng Nai.

Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai, đối diện với Vinhomes Grand Park.

Tuy nhiên từ năm 2021, toàn bộ dự án phải tạm ngừng vì các vấn đề về quy hoạch và chưa thống nhất về quỹ đất nhà ở xã hội. Điều này khiến cho hàng trăm biệt thự không thể mở bán dù đã hoàn thiện. Các gói tín dụng lên đến hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cũng bị các ngân hàng đóng băng.

Đến giữa tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa (cũ) đã ký và ban hành các Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần của đô thị Aqua City gồm: Khu đô thị Aqua City và Aqua Waterfront City.

Đồng thời, hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng (phân khu Phoenix) cũng chính thức được phê duyệt cùng ngày.

Với các quyết định được phê duyệt nêu trên, đã giúp dự án Aqua City hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định, đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch. Điều này sẽ tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai.

Theo Ngọc Đẹp

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng tuyên bố đầu tư cho VinFast "đến khi hết tiền thì thôi", tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rót bao nhiêu tiền vào hãng xe điện này?

Từng tuyên bố đầu tư cho VinFast "đến khi hết tiền thì thôi", tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rót bao nhiêu tiền vào hãng xe điện này? Nổi bật

Bầu Đức bất ngờ tái xuất mảng bất động sản sau 3 tháng tuyên bố “Không bao giờ làm, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng”

Bầu Đức bất ngờ tái xuất mảng bất động sản sau 3 tháng tuyên bố “Không bao giờ làm, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng” Nổi bật

Hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên đón tin vui lớn: 2 “siêu cầu” vượt sông Hồng trị giá 15.000 tỷ sắp được khởi công, khoảng cách di chuyển chuẩn bị được rút ngắn

Hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên đón tin vui lớn: 2 “siêu cầu” vượt sông Hồng trị giá 15.000 tỷ sắp được khởi công, khoảng cách di chuyển chuẩn bị được rút ngắn

07:07 , 06/09/2025
Thị trường bất động sản Đà Nẵng có diễn biến lạ

Thị trường bất động sản Đà Nẵng có diễn biến lạ

07:07 , 06/09/2025
Khúc sông mỗi km “cõng” gần một tỷ USD bất động sản: Loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, Novaland…quy tụ

Khúc sông mỗi km “cõng” gần một tỷ USD bất động sản: Loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, Novaland…quy tụ

07:02 , 06/09/2025
Hodeco huy động 200 tỷ đồng từ trái phiếu

Hodeco huy động 200 tỷ đồng từ trái phiếu

07:00 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên