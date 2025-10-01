Tuyên Quang giao hơn 85 ha đất cho Vingroup để làm tổ hợp sân golf Mỹ Lâm gần KĐT hơn 540 ha

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025, theo Báo Tuyên Quang đưa tin.

Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tính đến ngày 20/9, Sở Tài chính thông tin, một số dự án như Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, Khu đô thị An Tường Riverside đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang thi công hạ tầng kỹ thuật, nhưng còn vướng mắc về đơn giá đất, nghĩa vụ tài chính.

Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Xuân Vân và Nhà máy điện sinh khối Tuyên Quang của Tập đoàn Erex được phê duyệt đầu tư, hiện chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai dự án siêu thị GO!, các khu tái định cư Mỹ Lâm, khu đô thị Tân Hà, dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm quy mô hơn 540 ha.

Tại dự án Tổ hợp thể dục thể thao và sân golf Mỹ Lâm của Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư đã được giao đất hơn 85 ha và đang điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Dự án Tổ hợp khu thể dục thể thao và sân golf Mỹ Lâm thuộc địa bàn phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Vinpearl.

Vị trí dự án cách QL 37 chưa đến 1 km, gần Khu đô thị Mỹ Lâm - Tuyên Quang hơn 540 ha do công ty con của Vinhomes đầu tư.

Vị trí của dự án trên bản đồ. (Nguồn: Chủ đầu tư)

Tổ hợp khu thể dục thể thao và sân golf Mỹ Lâm có tổng diện tích gần 110 ha, gồm nhiều khu chức năng như sân golf 18 hố, thương mại dịch vụ, khách sạn nghỉ dưỡng, khu cây xanh kết hợp thể dục thể thao, vui chơi giải trí, hạ tầng kỹ thuật. Dự án còn được quy hoạch khu nhà ở gồm biệt thự, liền kề và chung cư.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.300 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự kiến thực hiện các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi, giao đất từ quý I đến quý III/2025, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành từ quý I/2027.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của cộng đồng.

Nói thêm về dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, công ty con của Vinhomes là chủ đầu tư dự án với tổng mức đầu tư dự án hơn 17.100 tỷ đồng. Dự án dự kiến vận hành vào tháng 7/2029, hoạt động trong 50 năm.