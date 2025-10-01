Sắp thí điểm lập Trung tâm định giá, giao dịch bất động sản online do Nhà nước thành lập

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp tại trụ sở bộ và trực tuyến tới UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, để lấy ý kiến góp ý về nội dung thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập (Trung tâm).

Theo đó, Bộ Xây dựng đã chủ động xây dựng đề án về Trung tâm trên cơ sở đề án dự kiến sẽ xin ý kiến của Bộ Chính trị, sau đó sẽ xây dựng Nghị quyết thí điểm, trên cơ sở đó thực hiện Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đẩy nhanh thành lập Trung tâm, để sớm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, nhất là kiểm soát các giao dịch, pháp lý. Do đó, Bộ Xây dựng cần triển khai ngay, để đưa sàn vào thực hiện theo Nghị quyết 206 của Quốc hội, ban hành Nghị quyết của Chính phủ để thực hiện ngay Trung tâm trên phạm vi 34 tỉnh thành.

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị xin ý kiến nội dung thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập.

Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết: Đảng ủy Bộ Xây dựng đã có Công văn số 192 gửi Đảng ủy Chính phủ, báo cáo về việc đề xuất chủ trương để ban hành Nghị quyết thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập.

Vị này cho biết, mục tiêu là hướng đến giao dịch qua hình thức điện tử, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch của giao dịch bất động sản trên thị trường.

Thứ nhất là phát triển thị trường bất động sản, quyền sử dụng đất công khai, minh bạch, giảm thiểu rủi ro, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh.

Thứ hai là tạo lập một kênh giao dịch chính thống, minh bạnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, chuẩn hóa quy trình giao dịch, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức cá nhân khi tham gia thị trường. Việc gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, giảm thiểu tình trạng đầu cơ, thổi giá và các rủi ro phát sinh trong giao dịch bất động sản, chống thất thu thuế cho Nhà nước.

Thứ ba là thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho quản lý và giao dịch bất động sản, tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới, góp phần hình thành thị trường bất động sản thông minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực, cạnh tranh quốc tế và phát triển thị trường bền vững và minh bạnh.

Ông Dũng cho biết thêm, thời gian thực hiện thí điểm trong thời hạn 2 năm từ năm 2026-2027. Các loại bất động sản giao dịch thực hiện tại Trung tâm gồm có nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, quyền sử dụng đất ở được mã hóa định danh theo từng bất động sản. Các hình thức giao dịch thực hiện tại Trung tâm bao gồm mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, về đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản, tổ chức cá nhân tham gia giao dịch bất động sản.