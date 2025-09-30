Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỉnh sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, được loạt "ông lớn" Vingroup, Sun Group, T&T... kéo về duyệt quy hoạch phân KĐT 2.600ha có sân golf, casino

30-09-2025 - 14:39 PM | Bất động sản

Phân khu 7, đô thị Bắc Giang có diện tích gần 2.600 ha, được chia thành 3 khu quy hoạch.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 cho phân khu 7, đô thị Bắc Giang, thuộc địa bàn hai phường Yên Dũng và Tiền Phong. 

Phân khu giáp hai khu công nghiệp Yên Lư và Vân Trung và sông Thương. Quy hoạch phân khu 7, đô thị Bắc Giang dự kiến hình thành khu đô thị sinh thái gắn với dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, văn hóa tín ngưỡng. Quy mô dân số của dự án đến năm 2045 khoảng 24.700 người.

Khu vực lập quy hoạch dự án thuộc địa bàn 2 phường Yên Dũng và phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh

Phân khu này có diện tích gần 2.600 ha, được chia thành 3 khu quy hoạch. Khu A rộng gần 830 ha sẽ phát triển du lịch gắn với văn hóa, tín ngưỡng gắn với vùng núi Nham Biền nhờ lợi thế có chùa Kem và Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng. Nhiều hoạt động du lịch dự kiến tổ chức gồm hành hương, thiền định, chăm sóc sức khỏe, công viên vui chơi giải trí.

Khu B rộng gần 1.100 ha sẽ phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp, giáo dục với các không gian cho hoạt động leo núi, cắm trại, văn hóa cộng đồng, khóa học sinh tồn, bảo vệ môi trường. Khu này hình thành tuyến dịch vụ "từ sông lên suối" kết nối từ cảng sông Cầu đến du lịch sân golf.

Còn khu C rộng 666 ha dự kiến hình thành khu du lịch gắn với tiềm năng sân golf, kèm các dịch vụ tiện ích như sân golf, casino, khách sạn cao cấp.

Toàn phân khu được tổ chức các không gian du lịch theo chủ đề trải dài từ đông sang tây gắn với dãy núi Nham Biền, các công trình tôn giáo, tín ngưỡng và khu vực sân golf. Những khu vực điểm nhấn tầng cao có thể lớn hơn 5 tầng nhưng không quá 12 tầng.

UBND tỉnh giao địa phương phục hồi hệ sinh thái ở vùng núi Nham Biền, đồng thời áp dụng các mô hình kinh tế sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định và tham mưu, đề xuất các nội dung đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, trên cơ sở phù hợp với quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt. 

Đồng thời, Sở tổng hợp ý kiến đồng thuận của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trong vùng dự án theo quy định, cùng các nội dung khác có liên quan, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

UBND phường Yên Dũng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan công bố và công khai đồ án quy hoạch theo quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND phường đăng tải thông tin trên trang điện tử Cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh Bắc Ninh. 

Phường tổ chức triển khai cắm mốc giới và quản lý xây dựng theo quy hoạch, đảm bảo tuân thủ đúng quy định, đồng thời quản lý chặt chẽ việc đầu tư xây dựng trên địa bàn để tránh tình trạng lấn chiếm hoặc vi phạm quy hoạch. 

UBND phường cũng có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thuyết minh, bản vẽ và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, đảm bảo đúng quy định sau khi UBND tỉnh phê duyệt và Sở Xây dựng đóng dấu thẩm định. Các hồ sơ này phải được lưu trữ và bảo quản theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, loạt doanh nghiệp bất động sản lớn như Vingroup, Sun Group, T&T, Phú Mỹ Hưng... đổ về Bắc Ninh phát triển dự án. Đơn cử, liên danh của Vingroup được duyệt làm chủ đầu tư khu đô thị mới phía tây bắc TP Bắc Ninh (khu 1) với tổng vốn khoảng 1,5 tỷ USD.

Hay, mới đây Tập đoàn T&T của Bầu Hiển đề xuất làm khu đô thị mới ngòi Con Tên và liên hợp y tế, thể thao cấp vùng tỉnh Bắc Ninh tiểu khu số 2, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 31.642 tỷ đồng (tương đương 1,2 tỷ USD)

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng với đoàn công tác của Bộ vào ngày 12/9 vừa qua, ôngVương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất vào năm 2028.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

