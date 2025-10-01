Hơn 1.000 căn nhà ở xã hội sắp được triển khai tại địa phương đang trên lộ trình lên thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định giao liên danh CTCP Nodeco và CTCP Đầu tư Xây dựng Hải Long làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội số 01 tại khu số 5, số 9, thuộc Khu đô thị phía Nam TP. Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang và phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh).

Theo quyết định, dự án có tổng diện tích 14.466 m2, chia thành hai ô đất với quy mô xây dựng khác nhau.

Tại ô đất B-OXH-1 (7.476 m2), chủ đầu tư sẽ xây dựng tòa nhà cao 19 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn tối đa 56.810 m2. Công trình bao gồm căn hộ ở, diện tích thương mại – dịch vụ (tối đa 20% tổng sàn), không gian sinh hoạt cộng đồng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tại ô đất B-OXH-3 (6.990 m2), dự án tiếp tục triển khai tòa nhà cao 17 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 47.532 m2. Chức năng công trình tương tự, tích hợp chỗ để xe, căn hộ, thương mại dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng và hạ tầng kỹ thuật hiện đại như cấp – thoát nước, thông gió, PCCC, điện và viễn thông.

Theo kế hoạch, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu khoảng 600 tỷ đồng và vốn vay, huy động hợp pháp khác khoảng 964 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong 30 tháng kể từ ngày được giao đất. Sau khi hoàn thành và đi vào vận hành, dự án sẽ khai thác trong thời hạn 50 năm theo quy định pháp luật.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 1.000 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng chỗ ở ổn định cho khoảng 3.600 cư dân. Bên cạnh đó, dự án cũng bổ sung 15.650 m2 sàn dịch vụ thương mại – dịch vụ, góp phần hoàn thiện tiện ích đô thị tại khu vực.

Khu nhà ở xã hội số 01 có tổng diện tích 14.466 m2, chia thành hai ô đất.

Không chỉ xây dựng khối nhà ở, liên danh chủ đầu tư còn triển khai hệ thống hạ tầng ngoài nhà như đường nội bộ, sân vườn cảnh quan, trạm biến áp công suất khoảng 4.000kVA, cùng hệ thống cấp điện, cấp – thoát nước và thông tin liên lạc. Toàn bộ hạ tầng được thiết kế đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt lâu dài của cư dân.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội số 02 tại Khu đô thị số 11, 12, phường Tân Tiến.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên ô đất OXH-02 rộng 7,2 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 4.062 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 1.300 tỷ đồng. Dự án do liên danh CTCP Quản lý Đầu tư ACD, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes và CTCP Phát triển nhà Phúc Đồng làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 12 tòa nhà ở xã hội cao 15–21 tầng với một tầng hầm, cung cấp khoảng 3.100 căn hộ diện tích 44–77 m2. Tỷ lệ căn hộ trên 70 m² không vượt quá 10% tổng số. Một số hạng mục khác gồm hai tầng kinh doanh dịch vụ, thương mại diện tích sàn hơn 28.000 m2, khu để xe, không gian công cộng, sân cảnh quan... Quy mô dân số khoảng 7.500 người.