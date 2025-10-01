Novareal lên tiếng về tranh chấp với VPBank, khẳng định dự án tại Lâm Đồng triển khai đúng quy định

Công ty Cổ phần Novareal (công ty môi giới của Novaland) vừa phát đi thông báo chính thức, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa VPBank và bên vay, trong đó công ty được xác định là bên có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Theo Novareal, vụ việc giữa nguyên đơn VPBank và các bị đơn là khách hàng vay vốn hiện mới ở giai đoạn sơ thẩm tại Tòa án nhân dân khu vực 7 – TP.HCM. Doanh nghiệp cho rằng trong quá trình giải quyết, thẩm phán chủ tọa đã có những vi phạm tố tụng, không thu thập đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Viện kiểm sát, đồng thời không tổng hợp toàn diện hồ sơ cho các bên liên quan.

Novareal nhấn mạnh, bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, các nhận định trong bản án không phù hợp với thực tiễn xét xử cũng như bản chất giao dịch. Đặc biệt, trước đó đã có nhiều bản án và phán quyết trọng tài công nhận hiệu lực pháp lý của các giao dịch tư vấn, môi giới và hợp đồng dân sự giữa khách hàng với Novareal cũng như tổ chức tín dụng.

Do đó, công ty sẽ tiếp tục khiếu nại các sai phạm này trong quá trình thụ lý nguyên đơn bản án đối với các nhận định thiếu khách quan và không có cơ sở pháp lý của Hội đồng xét xử liên quan đến Công ty Novareal.

Liên quan đến dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Lâm Đồng – nơi Novareal tham gia tư vấn, môi giới, công ty cho biết đây là dự án được Chính phủ và các cấp có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc pháp lý, phê duyệt chủ trương đầu tư, và hiện đang triển khai theo phân kỳ đúng quy định pháp luật.

Đây cũng là dự án trọng điểm về du lịch của tỉnh Lâm Đồng, chứ không phải dự án nhà ở theo nhận định của Hội đồng xét xử.

Doanh nghiệp cho biết luôn phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đối tác để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đồng thời cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trước những thông tin sai lệch trên mạng xã hội có thể gây hoang mang, ảnh hưởng đến thị trường bất động sản.

Về diễn biến vụ việc trên, ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực 7 – TP.HCM đã đưa ra xét xử tranh chấp giữa VPBank và vợ chồng ông Trần Hồng Sơn – bà Nguyễn Thị Xuân Đào. Theo hồ sơ, cuối năm 2020, ông Sơn vay VPBank 3,65 tỷ đồng để đóng tiền đặt cọc mua biệt thự song lập thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết/Thung Lũng Đại Dương (Lâm Đồng). Khoản vay được giải ngân trực tiếp đến Novareal theo "văn bản thỏa thuận đặt cọc" giữa khách hàng và công ty. Tuy nhiên, tòa án xác định Novareal chỉ là đơn vị môi giới, theo quy định không được phép nhận tiền đặt cọc thay chủ đầu tư. Trong khi đó, văn bản lại nêu rõ tiến độ thanh toán, đặt cọc, nộp tiền…, vượt thẩm quyền của một đơn vị môi giới. Tòa cho rằng đây có thể là hình thức che giấu giao dịch đặt cọc trái phép. Ngoài ra, cơ quan xét xử cũng cho rằng phía địa phương không có hồ sơ dự án chứng minh biệt thự đã xây đến phần móng; việc ủy quyền cho bên thứ ba (Novareal) ký hợp đồng đặt cọc bị cho là trái với Luật Nhà ở 2014. Do đó, hợp đồng tín dụng bị tuyên vô hiệu do giao dịch đặt cọc được xác định vi phạm pháp luật, kéo theo khoản vay của ngân hàng cũng không được chấp nhận.



