Siêu dự án tỷ USD đầu tiên của Tập đoàn Trump tại Việt Nam hiện nay thế nào?

Chiều ngày 30/9, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải phòng mặt bằng dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu.

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu có tổng diện tích 888,52 ha, tổng mức đầu tư 1,5 tỷ USD, nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Trump Organization (Mỹ) và Kinh Bắc, kỳ vọng đưa ra thị trường quần thể golf, biệt thự cao cấp và khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam.

Thời gian hoạt động dự án là 50 năm, dự kiến triển khai từ quý II/2025 đến quý II/2029. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ thu hồi 568,5 ha đất, bao gồm 486,5 ha thuộc xã Châu Ninh và 82 ha thuộc xã Khoái Châu.

Mặc dù đã được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, song tiến độ giải phóng mặt bằng hiện vẫn chậm hơn kỳ vọng. UBND tỉnh đã yêu cầu các xã và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh: Đây là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của tỉnh, được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương phải nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ và tuân thủ nghiêm chỉ đạo của tỉnh.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương liên quan, ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung hoàn thành thông báo thu hồi đất trước ngày 6/10; đối với diện tích đất công ích, đất đã kiểm đếm, tập trung hoàn thành lập phương án trước ngày 8/10; đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 10; đồng thời tiến hành thông báo và thực hiện các bước theo quy định đối với diện tích đất và các loại đất khác.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai công tác giải phóng mặt bằng, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi; huy động tối đa nhân lực phối hợp với địa phương; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.