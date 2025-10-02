Bùng nổ lợi nhuận: Một doanh nghiệp bất động sản trên HoSE ước lãi quý III/2025 tăng 34 lần

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) vừa công bố biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 diễn ra ngày 30/9.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, lợi nhuận sơ bộ trước thuế quý III/2025 ước đạt 666 tỷ đồng, tăng đột biến gấp 35 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cả năm 2025, Hodeco ước đạt 755 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 8 lần năm ngoái.

Kết quả tích cực trong quý III đến từ thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại dự án Khu du lịch Đại Dương (phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu). Theo lãnh đạo HDC, đối tác đã thanh toán khi nhận chuyển nhượng dự án, số tiền còn lại khoảng 291 tỷ đồng được bảo lãnh qua ngân hàng Hodeco nhận vào tháng 6/2026.

Cùng với đó, Hodeco tiếp tục xúc tiến chuyển nhượng dự án chung cư Thống Nhất tại phường Vũng Tàu, TP HCM (TP Vũng Tàu cũ), cho Công ty HUB. Sau khi hoàn tất thủ tục, HUB sẽ là đơn vị triển khai, còn Hodeco sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ thương vụ này trong năm 2026.

Ở mảng kinh doanh lõi, lãnh đạo công ty thừa nhận hoạt động bán hàng trong 9 tháng đầu năm 2025 khá hạn chế, chỉ ghi nhận ở một số sản phẩm thuộc khu biệt thự Ngọc Tước 2 và The Light City giai đoạn 1. Tuy nhiên, trong quý IV, Hodeco dự kiến sẽ mở bán tiếp đợt mới tại The Light City và bắt đầu mở bán dự án nhà ở xã hội CC1 - Ecotown Phú Mỹ.

Trong quý IV, Hodeco dự kiến sẽ mở bán tiếp đợt mới tại The Light City.

Cũng tại đại hội bất thường, Hodeco thông tin việc đang triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi dành cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị tối đa 500 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết hồ sơ đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kỳ vọng sẽ sớm nhận được phê duyệt trong tháng 10/2025.

Bên cạnh đó, tại đại hội cổ đông HDC đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 12% trên số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương khoảng 21,4 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện sẽ được trích từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.