Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót hàng trăm triệu USD xây khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở miền Nam, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 30/9, TP. Cần Thơ làm việc với Tập đoàn SEP Cooperative (Hàn Quốc) do Trung tâm Khoa học và Hợp tác Net Zero Việt Nam – Asia (VANZA) kết nối. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp.

Mục tiêu cuộc gặp là tìm hiểu cơ hội đầu tư hai dự án quy mô lớn: Nhà máy chế biến dầu sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp; Nhà máy sản xuất nước ép trái cây xuất khẩu.

Ông Hyun Dong Hoon, Chủ tịch SEP Cooperative, nhấn mạnh Cần Thơ có lợi thế đặc biệt về nguồn nông sản và phụ phẩm nông nghiệp. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ biến rơm rạ, vỏ trái cây, bã mía, thân bắp – những phế phẩm thường bị bỏ phí thành nguồn năng lượng tái tạo có giá trị cao.

Giai đoạn đầu, nhà máy dầu sinh học cần 30 ha đất, sau đó mở rộng thành khu công nghiệp phức hợp Net Zero gần 300 ha – mô hình đầu tiên tại miền Nam, giúp giảm phát thải CO₂ và nâng hiệu quả sử dụng tài nguyên lên tới 90%.

Song song, nhà máy nước ép trái cây cô đặc với công suất 300.000–500.000 lít/ngày sẽ sử dụng nguyên liệu địa phương như dứa, xoài, chanh dây, cam, bưởi, thanh long… đạt chuẩn GlobalGAP, HACCP, ISO22000 để xuất khẩu sang Hàn Quốc, EU, Mỹ và Nhật Bản.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu ước tính 120–180 triệu USD, có thể tăng lên 150–220 triệu USD ở giai đoạn sau. Khi vận hành, nhà máy dự kiến tạo việc làm trực tiếp cho 600–900 lao động và gián tiếp cho 1.000–2.500 người trong chuỗi cung ứng.

Sở Công thương và lãnh đạo ban ngành của TP. Cần Thơ làm việc với nhà đầu tư Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP. Cần Thơ đánh giá cao các dự án, coi đây là hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp xanh. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp gợi ý, Khu công nghiệp Trần Đề (còn 100ha đất sạch) và Khu công nghiệp Sông Hậu (gần cảng sông, thuận tiện vận chuyển) là địa điểm lý tưởng để triển khai.

Ngành nông nghiệp địa phương cũng khẳng định khả năng cung ứng nguyên liệu dồi dào, với 700.000 ha đất lúa và lượng rơm rạ dư thừa hằng năm chiếm tới 80% sau khi phục vụ chăn nuôi và trồng nấm. Việc tận dụng nguồn rơm rạ này không chỉ giảm thiểu ô nhiễm từ việc đốt đồng mà còn mở ra thêm nguồn thu nhập cho nông dân.

Ngoài hai dự án trọng điểm, SEP Cooperative còn bày tỏ sự quan tâm đến lĩnh vực điện gió tại Cần Thơ, nơi đang có 1.500MW công suất kêu gọi đầu tư.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương TP. Cần Thơ, các sở, ngành sẽ đồng hành và hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư Hàn Quốc sớm hiện thực hóa dự án, góp phần thúc đẩy công nghiệp xanh và nâng cao giá trị cho nông nghiệp địa phương.