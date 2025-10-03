Đất nền Hòa Lạc đón tin vui metro, giá chỉ nhích nhẹ, "lép vế" trước Đông Anh, Đan Phượng

Mới đây nhất, UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc. Ngay lập tức thông tin tích cực này đã khiến thị trường đất nền Hòa Lạc gợn sóng.

Giá đất nền Hòa Lạc có xu hướng nhích nhẹ so với nửa năm trước.

Theo Batdongsan.com.vn ghi nhận, giá đất nền Hòa Lạc có xu hướng nhích nhẹ so với nửa năm trước. Cụ thể, những lô đất mặt tiền đường thuộc đất xã Tiến Xuân cũ (nay là xã Yên Xuân), giá tăng từ mức 30-32 triệu đồng/m2 lên 33-35 triệu đồng/m2. Với vị trí mặt đường kinh doanh, đất Tân Xã cũ, nay thuộc xã Hạ Bằng cũng nhích đáng kể, từ mức giá 37-40 triệu đồng/m2 lên mức 39-42 triệu đồng/m2.

Những lô vị trí trong làng, giá rao bán tăng từ 25-27 triệu đồng/m2 lên 26-28 triệu đồng/m2. Đất tại Bình Yên cũng thiết lập mặt bằng giá mới, từ mức 22-24 triệu đồng/m2 lên 24-27 triệu đồng/m2. Với vị trí đường đôi, đất xã Thạch Hòa cũ, nay là xã Hòa Lạc, giá chào bán cũng tăng từ 38-40 triệu đồng/m2 lên 40-43 triệu đồng/m2.

Cũng thuộc khu vực Hòa Lạc, giá rao bán tại thị trường đất nền xã Quốc Oai cũng tăng giá theo thông tin hạ tầng. Những mảnh ô tô có thể đi vào thuộc khu vực đất nền Hòa Thạch, giá tăng trung bình 1-2 triệu đồng mỗi m2, dao động từ 25-27 triệu đồng/m2. Đất Đông Yên cũ, nay thuộc xã Phú Cát ở vị trí mặt đường tỉnh lộ 412B, cũng thiết lập mặt bằng giá mới, từ 40-44 triệu đồng/m2 lên 42-46 triệu đồng/m2. Với các vị trí nằm sâu trong làng, mức tăng đạt được cũng ghi nhận đáng kể, từ mức 11-13 triệu đồng/m2 lên 13-15 triệu đồng/m2. Đất tại Phú Mãn nay thuộc xã Phú Cát cũng tăng 1-3 giá so với 6 tháng trước đó.

Đất nền Sơn Tây ở vị trí đường lớn mở rộng 18m, gần quy hoạch tuyến ga Metro 05, giá cũng tăng từ 30-31 triệu đồng/m2 lên 33-35 triệu đồng/m2. Đất xã Cổ Đông ở vị trí đường lớn, ô tô tránh nhau tăng giá từ 29-32 triệu đồng/m2 lên 32-35 triệu đồng/m2. Mức tăng 2-3 triệu đồng/m2 cũng được ghi nhận với những mảnh đất nằm trong làng, không thuận tiện cho việc kinh doanh, buôn bán.

Mặc dù, đón nhận thông tin tích cực từ tuyến đường sắt đô thị số 5 và giá đất ghi nhận sự tăng trưởng về giá rao bán nhưng theo các môi giới địa phương, giao dịch trên thị trường diễn ra túc tắc, không tạo thành cơn sốt.

Lý giải về điều này, môi giới địa phương cho rằng, hồi đầu năm nay, đất nền khu vực Hòa Lạc cũng là một điểm nóng và giá đã được đẩy lên cao. Cho nên, khi thị trường này tiếp nhận thêm những không tin tích cực cũng không khiến thị trường "sốt". Đặc biệt, hiện nay, thị trường Hòa Lạc đang lép vế so với các điểm nóng Đông Anh, Đan Phượng.

Anh Nguyễn Hải Minh - nhà đầu tư có kinh nghiệm ở loại hình đất nền cho rằng: Hiện, giới đầu tư đang đổ dồn về khu vực Đan Phượng, Đông Anh do cuộc đổ bộ của các siêu dự án lớn. Chính bởi vậy, Hòa Lạc dù đón thông tin tích cực nhưng giao dịch và mức tăng giá không mạnh bằng Đan Phượng, Đông Anh.