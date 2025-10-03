Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui cho người dân Hà Nội: Chỉ 6 ngày nữa, cây cầu vượt sông Hồng nối phố cổ và Long Biên sẽ được khởi công

03-10-2025 - 13:40 PM | Bất động sản

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo sẽ được khởi công ngày 9/10.

Tin vui cho người dân Hà Nội: Chỉ 6 ngày nữa, cây cầu vượt sông Hồng nối phố cổ và Long Biên sẽ được khởi công- Ảnh 1.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài tuyến là 4,181km.

Theo đó, dự án có địa điểm xây dựng công trình tại các phường: Hồng Hà, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Bồ Đề, Long Biên.

Điểm đầu tại vị trí ngã 5 giao giữa các tuyến phố Trần Hưng Đạo-Trần Thánh Tông-Lê Thánh Tông-Tăng Bạt Hổ-Hàn Thuyên, thuộc phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng. Điểm cuối tại vị trí giao cắt với đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề.

Dự án có tổng chiều dài tuyến là 4,181km. Trong đó, chiều dài cầu 870m, mặt cắt ngang cầu rộng 43m (đảm bảo 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn bộ hành), kết cấu dạng vòm thép liên tục, tạo hiệu ứng vô cực.

Cầu dẫn hai bên bờ Hồng Hà và Long Biên có tổng chiều dài khoảng 1.213m, kết cấu dầm hộp bêtông cốt thép dự ứng lực, bề rộng 26-41,5m và có tốc độ thiết kế 80km/h.

Dự án có 2 nút giao gồm: nút giao đê hữu Hồng (Nguyễn Khoái-Trần Khánh Dư) và nút giao đê Tả Hồng (đường Long Biên-Xuân Quan).

Trước đó, UBND TP Hà Nội có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. 

Theo đó, phương thức thanh toán cho nhà đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo là 4 khu đất có tổng diện tích khoảng 635ha. Vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị dự kiến của quỹ đất thanh toán cùng phương pháp định giá sẽ được xác định cụ thể khi dự án được thẩm định và phê duyệt.

Theo đề xuất, các khu đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư gồm: khu đất 25,4ha tại xã Phù Đổng; khu đất 56ha tại Đông Anh; khu đất 49ha tại Đông Anh; và một phần khu đất rộng 505ha tại hai xã Phù Đổng và Đông Anh.

Cầu Trần Hưng Đạo được đầu tư sẽ kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông, hoàn thiện kết nối Đông-Tây của thành phố, tạo điều kiện, tiền đề phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, kinh tế đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc của thành phố.

Dự án giảm áp lực giao thông cho các cầu vượt sông Hồng hiện tại như cầu Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa khu trung tâm với khu vực phát triển phía Đông thành phố.

Công trình này được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố theo quy hoạch, cải thiện chất lượng hạ tầng giao thông, an toàn giao thông Thủ đô.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2027, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dương Dương

