Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột biến KQKD quý 3/2025: Một doanh nghiệp bất động sản được dự báo doanh thu tăng 19.000%

01-10-2025 - 16:09 PM | Bất động sản

Phát Đạt (PDR) được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội với doanh thu dự kiến tăng 19.041% lên 503 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng (+23%).

Trong báo cáo Tổng hợp dự báo KQKD 2025 của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) về bất động sản nhà ở, VCBS cho rằng, KQKD 2 quý cuối năm 2025 được dự báo chưa cao, do chủ đạo trong năm nay vẫn là công đoạn xử lý pháp lý, huy động vốn, triển khai và bán hàng dự án. 

Tuy nhiên, doanh số bán hàng và dòng tiền của nhiều doanh nghiệp đã được cải thiện rất tốt. Và dư địa tăng giá cổ phiếu là vẫn còn. Ưu tiên các doanh nghiệp làm dự án ở khu vực phía Nam - nơi mặt bằng giá bán dự án vẫn còn nhiều dư địa tăng trong 1 năm tới. 

Đột biến KQKD quý 3/2025: Một doanh nghiệp bất động sản được dự báo doanh thu tăng 19.000%- Ảnh 1.

VCBS dự báo kết quả kinh doanh quý III/2025 của nhóm bất động sản nhà ở.

Đáng chú ý, trong nhóm 9 doanh nghiệp bất động sản nhà ở mà VCBS nêu ra, Phát Đạt (PDR) được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội với doanh thu dự kiến tăng 19.041% lên 503 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng (+23%). 

VCBS cho rằng, kết quả này chủ yếu nhờ bàn giao 300 sản phẩm đất nền tại dự án Bắc Hà Thanh, trong khi cùng kỳ 2024 rơi vào khoảng trống bàn giao. Ngoài ra, công ty cũng đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng dự án Thuận An 1 & 2 (Bình Dương), dự kiến nhận tiền và hạch toán lợi nhuận vào đầu năm 2026.

Một doanh nghiệp khác cũng ghi nhận doanh thu quý III/2025 ước tính đạt 585 tỷ đồng (+336%), kéo lợi nhuận sau thuế lên 460 tỷ đồng (+3.185%) là Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC). Theo đó, HDC cải thiện kết quả kinh doanh nhờ khoản thanh toán khoảng 1.600 tỷ đồng từ việc thoái vốn dự án Đại Dương trong năm 2025 (400 tỷ đồng còn lại sẽ nhận năm 2026). Song song, công ty mở bán dự án NOXH Phú Mỹ và Ngọc Tước 2, trong bối cảnh thị trường bất động sản Vũng Tàu bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, được hỗ trợ bởi các dự án hạ tầng và đại dự án của Sun Group.

Bên cạnh đó, Vinhomes (VHM) được dự báo doanh thu tăng 31% và lợi nhuận tăng 37% nhờ phần doanh thu chưa ghi nhận tại các dự án Vinhomes Ocean Park 2-3, Vinhomes Royal Island và Vinhomes Golden Avenue. Đồng thời, công ty còn hưởng lợi từ việc mở bán Vinhomes Green City (Tây Ninh), Vinhomes Golden City từ cuối quý II/2025 và đẩy mạnh thi công hạ tầng.

Một số doanh nghiệp khác cũng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận hai con số trong quý III/2025 như An Gia (AGG, +81%), Đất Xanh (DXG, +73%), Hà Đô (HDG, +14%). Riêng Nam Long (NLG) kỳ vọng ghi nhận 93 tỷ đồng lợi nhuận, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 40 tỷ đồng.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Thay bạn xem nhà ngày mưa bão: An Khánh hoá làng chài, Vinhomes Smart City vẫn thông thoáng

Thay bạn xem nhà ngày mưa bão: An Khánh hoá làng chài, Vinhomes Smart City vẫn thông thoáng Nổi bật

Sunshine Group sau tái cấu trúc: vốn hoá đứng thứ 2 lĩnh vực BĐS, lợi nhuận cả năm ước đạt 14.000 tỷ, vượt xa mục tiêu của ĐHCĐ

Sunshine Group sau tái cấu trúc: vốn hoá đứng thứ 2 lĩnh vực BĐS, lợi nhuận cả năm ước đạt 14.000 tỷ, vượt xa mục tiêu của ĐHCĐ

15:49 , 01/10/2025
Hơn 1.000 căn nhà ở xã hội sắp được triển khai tại địa phương đang trên lộ trình lên thành phố trực thuộc Trung ương

Hơn 1.000 căn nhà ở xã hội sắp được triển khai tại địa phương đang trên lộ trình lên thành phố trực thuộc Trung ương

13:55 , 01/10/2025
15 địa phương được Bộ Xây dựng đưa vào danh sách ưu tiên làm nhà ở xã hội

15 địa phương được Bộ Xây dựng đưa vào danh sách ưu tiên làm nhà ở xã hội

13:47 , 01/10/2025
Người dân ở khu vực này của tỉnh Lâm Đồng vui mừng khi được chi trả tiền đền bù GPMB dự án KCN Sơn Mỹ 1 hơn 1.000 ha

Người dân ở khu vực này của tỉnh Lâm Đồng vui mừng khi được chi trả tiền đền bù GPMB dự án KCN Sơn Mỹ 1 hơn 1.000 ha

13:45 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên