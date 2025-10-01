Đột biến KQKD quý 3/2025: Một doanh nghiệp bất động sản được dự báo doanh thu tăng 19.000%

Trong báo cáo Tổng hợp dự báo KQKD 2025 của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) về bất động sản nhà ở, VCBS cho rằng, KQKD 2 quý cuối năm 2025 được dự báo chưa cao, do chủ đạo trong năm nay vẫn là công đoạn xử lý pháp lý, huy động vốn, triển khai và bán hàng dự án.

Tuy nhiên, doanh số bán hàng và dòng tiền của nhiều doanh nghiệp đã được cải thiện rất tốt. Và dư địa tăng giá cổ phiếu là vẫn còn. Ưu tiên các doanh nghiệp làm dự án ở khu vực phía Nam - nơi mặt bằng giá bán dự án vẫn còn nhiều dư địa tăng trong 1 năm tới.

VCBS dự báo kết quả kinh doanh quý III/2025 của nhóm bất động sản nhà ở.

Đáng chú ý, trong nhóm 9 doanh nghiệp bất động sản nhà ở mà VCBS nêu ra, Phát Đạt (PDR) được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội với doanh thu dự kiến tăng 19.041% lên 503 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng (+23%).

VCBS cho rằng, kết quả này chủ yếu nhờ bàn giao 300 sản phẩm đất nền tại dự án Bắc Hà Thanh, trong khi cùng kỳ 2024 rơi vào khoảng trống bàn giao. Ngoài ra, công ty cũng đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng dự án Thuận An 1 & 2 (Bình Dương), dự kiến nhận tiền và hạch toán lợi nhuận vào đầu năm 2026.

Một doanh nghiệp khác cũng ghi nhận doanh thu quý III/2025 ước tính đạt 585 tỷ đồng (+336%), kéo lợi nhuận sau thuế lên 460 tỷ đồng (+3.185%) là Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC). Theo đó, HDC cải thiện kết quả kinh doanh nhờ khoản thanh toán khoảng 1.600 tỷ đồng từ việc thoái vốn dự án Đại Dương trong năm 2025 (400 tỷ đồng còn lại sẽ nhận năm 2026). Song song, công ty mở bán dự án NOXH Phú Mỹ và Ngọc Tước 2, trong bối cảnh thị trường bất động sản Vũng Tàu bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, được hỗ trợ bởi các dự án hạ tầng và đại dự án của Sun Group.

Bên cạnh đó, Vinhomes (VHM) được dự báo doanh thu tăng 31% và lợi nhuận tăng 37% nhờ phần doanh thu chưa ghi nhận tại các dự án Vinhomes Ocean Park 2-3, Vinhomes Royal Island và Vinhomes Golden Avenue. Đồng thời, công ty còn hưởng lợi từ việc mở bán Vinhomes Green City (Tây Ninh), Vinhomes Golden City từ cuối quý II/2025 và đẩy mạnh thi công hạ tầng.

Một số doanh nghiệp khác cũng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận hai con số trong quý III/2025 như An Gia (AGG, +81%), Đất Xanh (DXG, +73%), Hà Đô (HDG, +14%). Riêng Nam Long (NLG) kỳ vọng ghi nhận 93 tỷ đồng lợi nhuận, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 40 tỷ đồng.