Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân ở khu vực này của tỉnh Lâm Đồng vui mừng khi được chi trả tiền đền bù GPMB dự án KCN Sơn Mỹ 1 hơn 1.000 ha

01-10-2025 - 13:45 PM | Bất động sản

Trong hai ngày 30/9 và 1/10, 44 hộ dân giao đất cho dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 được các đơn vị tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tổng số tiền gần 64 tỷ đồng với diện tích đất thu hồi hơn 33 ha.

Ngày 30/9, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 và UBND xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng) tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân giao đất cho Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng), theo Báo Lâm Đồng.

Lịch chi trả được diễn ra dự kiến trong 2 ngày ( 30/9 - 1/10). Các đơn vị tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 44 hộ dân giao đất cho Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, tổng số tiền chi trả trong đợt này là gần 64 tỷ đồng cho tổng diện tích đất thu hồi hơn 33ha.

Người dân ở khu vực này của tỉnh Lâm Đồng vui mừng khi được chi trả tiền đền bù GPMB dự án KCN Sơn Mỹ 1 hơn 1.000 ha- Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục để nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017, với tổng vốn đăng ký 2.300 tỷ đồng với diện tích 1.070ha. Giai đoạn 1, dự án dự kiến triển khai trên diện tích hơn 615ha và giai đoạn 2 gần 455ha. Riêng trong khu vực ưu tiên đầu tư xây dựng 375ha. Đến nay đã hoàn thành được 87ha.

Phần vướng mắc còn lại ở diện tích hơn 288ha liên quan 78 hộ dân và 7 tổ chức. Đến nay, các đơn vị đã phê duyệt phương án bồi thường cho 65 hộ với 45ha, với kinh phí hơn 81 tỷ đồng.

Về Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Sơn Mỹ (giai đoạn 1) được phê duyệt trên diện tích 1,44ha, dự kiến bố trí 76 lô tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án. Chính quyền địa phương đã thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 7 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến nay, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 đã thu hút 3 dự án đầu tư quy mô lớn. Cụ thể, 3 dự án với quy mô 156ha, vốn đầu tư đăng ký 5,4 tỷ USD, gồm: Kho cảng LNG Sơn Mỹ có tổng vốn đầu tư 31.434 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD); Nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I tổng vốn đầu tư 47.464 tỷ đồng (tương đương 1,98 tỷ USD); Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II, tổng vốn đầu tư 50.433 tỷ đồng (tương đương 2,1 tỷ USD).

Cũng trong ngày 30/9, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025, lãnh đạo tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 9 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 33.000 tỷ đồng, diện tích hơn 2.300 ha. Các dự án được cấp chủ trương đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, bất động sản…

Trong đó, ở lĩnh vực bất động sản có dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến- Mũi Né (khu III), với tổng vốn hơn 12.000 tỷ đồng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Phan Thiết; Dự án Tổng hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương, với tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng của Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận; Dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land, với tổng vốn 1.284 tỷ đồng...

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Thay bạn xem nhà ngày mưa bão: An Khánh hoá làng chài, Vinhomes Smart City vẫn thông thoáng

Thay bạn xem nhà ngày mưa bão: An Khánh hoá làng chài, Vinhomes Smart City vẫn thông thoáng Nổi bật

Sunshine Group và tham vọng tại Thủ Thiêm: Từ quỹ tái định cư 3.790 căn đến siêu dự án Eco Smart City 20.000 tỷ đồng

Sunshine Group và tham vọng tại Thủ Thiêm: Từ quỹ tái định cư 3.790 căn đến siêu dự án Eco Smart City 20.000 tỷ đồng

13:32 , 01/10/2025
Happy Home Tràng Cát - nhà ở xã hội mang tiện ích của đô thị thương mại

Happy Home Tràng Cát - nhà ở xã hội mang tiện ích của đô thị thương mại

13:30 , 01/10/2025
Bất ngờ Thaigroup xin rút đề xuất nghiên cứu dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2

Bất ngờ Thaigroup xin rút đề xuất nghiên cứu dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2

10:28 , 01/10/2025
Tuyên Quang giao hơn 85 ha đất cho Vingroup để làm tổ hợp sân golf Mỹ Lâm gần KĐT hơn 540 ha

Tuyên Quang giao hơn 85 ha đất cho Vingroup để làm tổ hợp sân golf Mỹ Lâm gần KĐT hơn 540 ha

10:18 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên