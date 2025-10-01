Người dân ở khu vực này của tỉnh Lâm Đồng vui mừng khi được chi trả tiền đền bù GPMB dự án KCN Sơn Mỹ 1 hơn 1.000 ha

Ngày 30/9, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 và UBND xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng) tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân giao đất cho Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng), theo Báo Lâm Đồng.

Lịch chi trả được diễn ra dự kiến trong 2 ngày ( 30/9 - 1/10). Các đơn vị tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 44 hộ dân giao đất cho Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, tổng số tiền chi trả trong đợt này là gần 64 tỷ đồng cho tổng diện tích đất thu hồi hơn 33ha.

Người dân làm thủ tục để nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017, với tổng vốn đăng ký 2.300 tỷ đồng với diện tích 1.070ha. Giai đoạn 1, dự án dự kiến triển khai trên diện tích hơn 615ha và giai đoạn 2 gần 455ha. Riêng trong khu vực ưu tiên đầu tư xây dựng 375ha. Đến nay đã hoàn thành được 87ha.

Phần vướng mắc còn lại ở diện tích hơn 288ha liên quan 78 hộ dân và 7 tổ chức. Đến nay, các đơn vị đã phê duyệt phương án bồi thường cho 65 hộ với 45ha, với kinh phí hơn 81 tỷ đồng.

Về Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Sơn Mỹ (giai đoạn 1) được phê duyệt trên diện tích 1,44ha, dự kiến bố trí 76 lô tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án. Chính quyền địa phương đã thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 7 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến nay, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 đã thu hút 3 dự án đầu tư quy mô lớn. Cụ thể, 3 dự án với quy mô 156ha, vốn đầu tư đăng ký 5,4 tỷ USD, gồm: Kho cảng LNG Sơn Mỹ có tổng vốn đầu tư 31.434 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD); Nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I tổng vốn đầu tư 47.464 tỷ đồng (tương đương 1,98 tỷ USD); Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II, tổng vốn đầu tư 50.433 tỷ đồng (tương đương 2,1 tỷ USD).

Cũng trong ngày 30/9, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025, lãnh đạo tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 9 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 33.000 tỷ đồng, diện tích hơn 2.300 ha. Các dự án được cấp chủ trương đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, bất động sản…

Trong đó, ở lĩnh vực bất động sản có dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến- Mũi Né (khu III), với tổng vốn hơn 12.000 tỷ đồng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Phan Thiết; Dự án Tổng hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương, với tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng của Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận; Dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land, với tổng vốn 1.284 tỷ đồng...