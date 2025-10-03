TP.HCM có 88 dự án nhà ở được bán cho người nước ngoài

UBND TP.HCM vừa công bố thêm danh mục 23 dự án nhà ở thương mại tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua. Với lần công bố này, TP.HCM hiện có tổng số 88 dự án được phép bán cho người nước ngoài.



Trong số các dự án vừa được bổ sung, Tập đoàn Vạn Phúc góp mặt với ba dự án quy mô lớn là Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3, có tổng diện tích hơn 807.000 m².

Ngoài ra, một số chủ đầu tư khác cũng xuất hiện trong danh mục, chẳng hạn: Khu phức hợp Sóng Việt (chủ đầu tư là công ty Quốc Lộc Phát), Khu nhà ở xã Phước Kiển (chủ đầu tư Nam Sài Gòn Residences), Lancaster Legacy (chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản T.N.T Trung Thủy), Masteri Thảo Điền (chủ đầu tư là công ty Masterise), dự án nâng cấp khu chung cư cao cấp tại đường Đồng Văn Cống (chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Bách Lộc)...

Dự án Masteri Thảo Điền tại 159 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2 (nay là phường An Khánh), TP.HCM

Được biết, đây đã là lần công bố thứ ba trong năm 2025 của TP.HCM. Trước đó, hai đợt đầu tiên đã có 65 dự án được phê duyệt.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng giữ vị trí nổi bật với 9 dự án, chủ yếu tập trung tại khu đô thị Nam Sài Gòn như The Panorama, Riverpark Residences, Sky Garden, Scenic Valley. Ngoài ra, liên doanh Phú Hưng Thái (Phú Mỹ Hưng cùng ba đối tác Nhật Bản) cũng có 3 dự án trong danh mục được phép bán vừa được công bố.

Theo quy định, sau khi Văn phòng UBND TP.HCM công bố danh sách, Sở Xây dựng sẽ phải đăng tải đầy đủ thông tin các dự án này trên cổng thông tin điện tử, đảm bảo đúng trình tự theo khoản 1 Điều 7, Nghị định 95/2024/NĐ-CP.

Trước đợt công bố mới này, nhiều dự án cũng đã được phép bán cho người nước ngoài, như: khu chung cư cao tầng CC1 và CC5 (tên thương mại The Privé) tại phường Bình Trưng do Đất Xanh phát triển; dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Đông (Công ty TNHH CVH Mùa Xuân); ba dự án tại phường Cát Lái của Capitaland – Thiên Đức gồm Vista Verde (lô Y2), căn hộ thương mại Y1, và Define (lô Z2); Khu nhà ở Dragon Village (Công ty CP BĐS Dragon Village); chung cư City Garden (Công ty CP City Garden) hay khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng của Gamuda Land.

Theo quy định hiện nay, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép mua nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng đủ điều kiện pháp lý. Cụ thể, người nước ngoài chỉ được mua nhà ở thương mại tại các dự án không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; tỷ lệ sở hữu không vượt quá 30% tổng số căn hộ trong một tòa chung cư hoặc tối đa 250 căn nhà riêng lẻ trong cùng một phường.

Khi muốn sở hữu nhà ở, cá nhân và tổ chức nước ngoài phải cung cấp được các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Cụ thể, trường hợp là tổ chức nước ngoài thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu tổ chức nước ngoài không thuộc nhóm trên thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động hoặc thành lập tại Việt Nam.

Trường hợp là cá nhân người nước ngoài thì cần có hộ chiếu nước ngoài và cam kết bằng văn bản về việc không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự.

Ngoài ra, cá nhân nước ngoài cần cung cấp giấy tờ chứng minh điều kiện được sở hữu nhà ở là hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu nhập cảnh vào Việt Nam hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.