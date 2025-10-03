Thêm một 'đại gia' khu công nghiệp chuẩn bị lên sàn HoSE

Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) mới đây đã có văn bản về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu NTC của CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.



Số lượng cổ phiếu NTC được HoSE chấp thuận niêm yết là gần 24 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ gần 240 tỷ đồng.

Trước khi lên sàn HoSE, cổ phiếu NTC đang giao dịch trên hệ thống UPCoM. Sáng 2/10, cổ phiếu NTC đang giao dịch ở mức 166.800 đồng/cổ phiếu.

NTC là một trong số ít các mã có thị giá ba chữ số trên sàn chứng khoán hiện nay. Tuy nhiên, doanh nghiệp này có cơ cấu cổ đông khá cô đặc.

Tại thời điểm 30/6/2025, Nam Tân Uyên có 3 cổ đông lớn gồm CTCP Cao su Phước Hoà (mã PHR, sản HoSE) sở hữu 32,85% vốn điều lệ; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR, sàn HoSE) sở hữu 20,42% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP, sàn HoSE) sở hữu 19,95% vốn điều lệ; còn lại 26,78% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Trong diễn biến mới đây, ngày 25/9 vừa qua, Nam Tân Uyên trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng). Với mức cổ tức này, tổng số tiền công ty chi trả là 144 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Nam Tân Uyên mang về 277 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 124% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng, cũng tăng 29%.

Năm nay, Nam Tân Uyên đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt gần 793 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 284 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành gần 60% mục tiêu lợi nhuận năm.