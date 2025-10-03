Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM
Eco Smart City từng được khởi động với vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, hứa hẹn thành tổ hợp biểu tượng tại lõi Thủ Thiêm. Nhưng sau nhiều năm vướng mắc, Lotte đã gửi văn bản xin chấm dứt. Ngay sau đó trong khi liên danh Sunshine – Dia bày tỏ mong muốn tiếp quản khu đất vàng 7,45 ha này.
Cổng công trường Eco Smart City trên trục Mai Chí Thọ (TP.HCM) hiện chỉ có một màu trắng ảm đạm. Không tên công trình, không thông tin chủ đầu tư. Phía sau cánh cổng này là dự án hơn 20.000 tỷ đồng từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng tài chính – thương mại của Thủ Thiêm. Nhưng nay, chủ đầu tư Lotte đã xin rút lui, để lại mảnh đất chỉ có cỏ và nước.
Khu đất Eco Smart City nằm ngay lõi trung tâm
Thủ Thiêm, đối diện trực tiếp khu trung tâm TP.HCM qua cầu Ba Son. Với vị trí cửa ngõ bán đảo, kết nối thẳng trục tài chính hiện hữu, liền kề nhiều cao ốc thương mại – dịch vụ đang hình thành, khu đất này được xem là một trong những khu đất kim cương hiếm hoi còn sót lại của thành phố.
Năm 2017, dự án Eco Smart City được công bố với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD (hơn 20.000 tỷ đồng), từng được kỳ vọng sẽ trở thành tổ hợp thương mại, tài chính và khu dân cư hiện đại bậc nhất tại lõi trung tâm Thủ Thiêm. Với quy mô và vị trí đắc địa, dự án được xem như mảnh ghép quan trọng trong việc định hình trung tâm tài chính mới của TP.HCM.
Tháng 9/2022, lễ động thổ Eco Smart City được tổ chức hoành tráng ngay tại lõi trung tâm Thủ Thiêm. Thế nhưng sau khoảnh khắc rầm rộ ấy, công trường nhanh chóng rơi vào cảnh im lìm, không hề có dấu hiệu thi công suốt nhiều năm qua.
Lotte cho biết đã hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ của nhà đầu tư, tuy nhiên quá trình thẩm định giá đất kéo dài nhiều năm khiến chi phí sử dụng đất bị đội lên tới hơn 16.000 tỷ đồng – vượt xa dự liệu ban đầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến dự án Eco Smart City rơi vào bế tắc và cuối cùng phải dừng lại.
Liên danh Sunshine – Dia vừa bày tỏ mong muốn tiếp quản khu đất để hồi sinh dự án Eco Smart City. Tuy vậy, Sở Tài chính TP.HCM chưa có cơ sở xem xét nội dung đề nghị của liên danh Sunshine - DIA. Lý do được Sở Tài chính nêu ra là dù Công ty TNHH Lotte Properties HCMC có văn bản muốn chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, song Lotte hiện vẫn là chủ đầu tư trong giấy tờ.
Trước đó, Công ty TNHH
Lotte Properties HCMC thuộc Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City. Dẫu vậy, theo quy định của pháp luật về đầu tư, trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án thì nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định.
Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đất phần lớn đã trở thành ao tù và là nơi cho cỏ mọc. Trong khi đó, những dự án lân cận như khu đô thị Sala hay The Metropole đã hoàn thiện, góp phần tạo diện mạo sôi động, hiện đại cho trung tâm Thủ Thiêm.
Dù Eco Smart City không thể triển khai, Lotte vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như bán lẻ, thực phẩm và du lịch. Tập đoàn cũng đang sở hữu nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, và khách sạn tại các thành phố lớn.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng
