Lotte cho biết đã hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ của nhà đầu tư, tuy nhiên quá trình thẩm định giá đất kéo dài nhiều năm khiến chi phí sử dụng đất bị đội lên tới hơn 16.000 tỷ đồng – vượt xa dự liệu ban đầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến dự án Eco Smart City rơi vào bế tắc và cuối cùng phải dừng lại.