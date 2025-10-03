Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM

03-10-2025 - 07:04 AM | Bất động sản

Eco Smart City từng được khởi động với vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, hứa hẹn thành tổ hợp biểu tượng tại lõi Thủ Thiêm. Nhưng sau nhiều năm vướng mắc, Lotte đã gửi văn bản xin chấm dứt. Ngay sau đó trong khi liên danh Sunshine – Dia bày tỏ mong muốn tiếp quản khu đất vàng 7,45 ha này.

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM- Ảnh 1.

Cổng công trường Eco Smart City trên trục Mai Chí Thọ (TP.HCM) hiện chỉ có một màu trắng ảm đạm. Không tên công trình, không thông tin chủ đầu tư. Phía sau cánh cổng này là dự án hơn 20.000 tỷ đồng từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng tài chính – thương mại của Thủ Thiêm. Nhưng nay, chủ đầu tư Lotte đã xin rút lui, để lại mảnh đất chỉ có cỏ và nước.

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM- Ảnh 2.

Khu đất Eco Smart City nằm ngay lõi trung tâm Thủ Thiêm, đối diện trực tiếp khu trung tâm TP.HCM qua cầu Ba Son. Với vị trí cửa ngõ bán đảo, kết nối thẳng trục tài chính hiện hữu, liền kề nhiều cao ốc thương mại – dịch vụ đang hình thành, khu đất này được xem là một trong những khu đất kim cương hiếm hoi còn sót lại của thành phố.

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM- Ảnh 3.

Năm 2017, dự án Eco Smart City được công bố với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD (hơn 20.000 tỷ đồng), từng được kỳ vọng sẽ trở thành tổ hợp thương mại, tài chính và khu dân cư hiện đại bậc nhất tại lõi trung tâm Thủ Thiêm. Với quy mô và vị trí đắc địa, dự án được xem như mảnh ghép quan trọng trong việc định hình trung tâm tài chính mới của TP.HCM.

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM- Ảnh 4.

Tháng 9/2022, lễ động thổ Eco Smart City được tổ chức hoành tráng ngay tại lõi trung tâm Thủ Thiêm. Thế nhưng sau khoảnh khắc rầm rộ ấy, công trường nhanh chóng rơi vào cảnh im lìm, không hề có dấu hiệu thi công suốt nhiều năm qua.

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM- Ảnh 5.

Lotte cho biết đã hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ của nhà đầu tư, tuy nhiên quá trình thẩm định giá đất kéo dài nhiều năm khiến chi phí sử dụng đất bị đội lên tới hơn 16.000 tỷ đồng – vượt xa dự liệu ban đầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến dự án Eco Smart City rơi vào bế tắc và cuối cùng phải dừng lại.

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM- Ảnh 6.

Liên danh Sunshine – Dia vừa bày tỏ mong muốn tiếp quản khu đất để hồi sinh dự án Eco Smart City. Tuy vậy, Sở Tài chính TP.HCM chưa có cơ sở xem xét nội dung đề nghị của liên danh Sunshine - DIA. Lý do được Sở Tài chính nêu ra là dù Công ty TNHH Lotte Properties HCMC có văn bản muốn chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, song Lotte hiện vẫn là chủ đầu tư trong giấy tờ.

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM- Ảnh 7.

Trước đó, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thuộc Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City. Dẫu vậy, theo quy định của pháp luật về đầu tư, trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án thì nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định.

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM- Ảnh 8.

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM- Ảnh 9.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đất phần lớn đã trở thành ao tù và là nơi cho cỏ mọc. Trong khi đó, những dự án lân cận như khu đô thị Sala hay The Metropole đã hoàn thiện, góp phần tạo diện mạo sôi động, hiện đại cho trung tâm Thủ Thiêm.

Toàn cảnh khu đất dự án 20.000 tỷ nơi ông lớn ngoại muốn rút, đại gia Việt muốn thế chân ở TP.HCM- Ảnh 10.

Dù Eco Smart City không thể triển khai, Lotte vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như bán lẻ, thực phẩm và du lịch. Tập đoàn cũng đang sở hữu nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, và khách sạn tại các thành phố lớn.

 Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót hàng trăm triệu USD xây khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở miền Nam, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương

Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót hàng trăm triệu USD xây khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở miền Nam, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương Nổi bật

Bùng nổ lợi nhuận: Một doanh nghiệp bất động sản trên HoSE ước lãi quý III/2025 tăng 34 lần

Bùng nổ lợi nhuận: Một doanh nghiệp bất động sản trên HoSE ước lãi quý III/2025 tăng 34 lần Nổi bật

"Tiến độ vững vàng - Chất lượng vươn tầm” - The Aspira mở cơ hội lớn ngày 4-10-2025

"Tiến độ vững vàng - Chất lượng vươn tầm” - The Aspira mở cơ hội lớn ngày 4-10-2025

19:30 , 02/10/2025
Giải mã sức hút Siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise – Cần Giờ

Giải mã sức hút Siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise – Cần Giờ

19:30 , 02/10/2025
Quảng Trị “bấm nút” khởi động 3 dự án hơn 38 nghìn tỷ đồng của Sun Group

Quảng Trị “bấm nút” khởi động 3 dự án hơn 38 nghìn tỷ đồng của Sun Group

19:30 , 02/10/2025
GOSUN ký kết hợp tác chiến lược phát triển dự án Luxora Vĩnh Yên

GOSUN ký kết hợp tác chiến lược phát triển dự án Luxora Vĩnh Yên

17:30 , 02/10/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên