Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi
Hà Nội dự kiến khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào dịp 10.10 sắp tới.
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://antt.nguoiduatin.vn/ngam-vi-tri-ga-cua-tuyen-metro-gan-36000-ty-sap-khoi-cong-sunshine-riverside-starlake-va-hang-loat-du-an-huong-loi-205250927160717554.htm
Từ Khóa:
Sự kiện: Vùng đất tiềm năngXem tất cả >>
- Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm
- Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh
- Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng
- Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2
- Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm