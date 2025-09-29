Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi

29-09-2025 - 08:21 AM | Bất động sản

Hà Nội dự kiến khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào dịp 10.10 sắp tới.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 1.

Tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) được thiết kế với 10 nhà ga, gồm 7 ga ngầm và 3 ga trên cao, đi qua nhiều khu vực trung tâm của Thủ đô.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 2.

Tuyến có có tổng mức đầu tư gần 35.600 tỷ đồng, dài 11,5 km, trong đó 8,9 km đi ngầm và 2,6 km đi trên cao.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 3.

Đặc biệt, metro số 2 được xem là đòn bẩy hạ tầng làm gia tăng giá trị bất động sản, nhất là tại những khu vực có nhà ga đi qua. Theo Savills, người mua sẵn sàng chi trả thêm từ 15% cho bất động sản gần metro. Tại Hà Nội, sau khi tuyến metro số 2A (Cát Linh - Hà Đông) và tuyến metro số 3 (Cầu Giấy - Nhổn) và đi vào hoạt động, giá các căn hộ trong bán kính 500m tăng trên 40% trong vòng một năm từ, cao hơn mức tăng bình quân khoảng 25 - 35% ở khu vực nằm xa tuyến metro.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 4.

Điểm ga đầu tuyến nằm tại khu đô thị Nam Thăng Long nơi quy tụ các dự án cao cấp như Sunshine Riverside, Sunshine City. Đây là nơi tập trung đông cư dân cao cấp, hiện chủ yếu di chuyển bằng trục Võ Chí Công – cầu Nhật Tân, vốn thường xuyên quá tải. Metro khi vận hành sẽ mang lại giải pháp đi lại nhanh chóng, đồng thời nâng cao giá trị các dự án bất động sản trong khu vực.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 5.

Ga Ngoại Giao Đoàn nằm trong khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, kết nối trực tiếp Starlake Tây Hồ Tây. Đây là nơi tập trung nhiều cơ quan ngoại giao, trường quốc tế, mật độ cư dân ngày càng tăng. Metro đi qua không chỉ giảm áp lực giao thông khu vực mà còn thúc đẩy giá trị các dự án căn hộ cao cấp đang phát triển mạnh.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 6.

Ga Tây Hồ Tây cũng là một điểm nhấn, khi nằm giữa khu đô thị Starlake. Đây là khu vực đang hình thành trục đô thị mới với các tòa văn phòng, thương mại quy mô lớn. Trong tương lai, tuyến số 2 sẽ giúp tăng khả năng kết nối với trung tâm, đồng thời tạo động lực để thị trường bất động sản quanh ga này tăng tốc.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 7.

Ga Bưởi nằm gần nút giao Hoàng Quốc Việt – Bưởi, khu vực tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện và thường xuyên ùn tắc. Từ ga này, tuyến Metro số 2 bắt đầu đi ngầm, mang lại lựa chọn di chuyển thuận tiện hơn cho cư dân và gia tăng sức hút cho các dự án nhà ở quanh Nghĩa Đô, MHDI.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 8.

Ga Quần Ngựa nằm cạnh khu thể thao Quần Ngựa. Sự xuất hiện của metro sẽ giúp cải thiện giao thông vốn chật hẹp, đồng thời mở ra dư địa cho bất động sản quanh trục Liễu Giai – Văn Cao. Đáng chú ý, ga này cũng dễ dàng kết nối với ga Văn Cao thuộc tuyến Metro số 5 trong quy hoạch, tăng thêm khả năng liên thông giữa các tuyến.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 9.

Cách đó không xa là ga Bách Thảo trên phố Thụy Khuê, đối diện Vườn Bách Thảo, gần Quảng trường Ba Đình và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây là khu vực giàu giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch. Liền kề là ga Hồ Tây, phục vụ khu dân cư đông đúc. Hai nhà ga này giúp tăng kết nối cho cư dân lẫn du khách, giảm tải giao thông ven hồ và tạo động lực cho thị trường bất động sản, dịch vụ, cho thuê quanh Thụy Khuê – Hồ Tây.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 10.

Vào trung tâm, ga Hàng Đậu đóng vai trò cửa ngõ kết nối phố cổ với khu Ba Đình. Nằm ngay gần cầu Long Biên và trục giao thông trọng điểm, ga này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân phố cổ mà còn mở rộng cơ hội cho bất động sản nhà phố thương mại, vốn có sẵn giá trị cao.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 11.

Ga Hồ Hoàn Kiếm được xây dựng ngầm dưới phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua Quảng trường – Công viên Đông Hồ Hoàn Kiếm, sát trụ sở HĐND và UBND TP Hà Nội. Ga có 4 tầng, tổng diện tích khoảng 7.703 m², được thiết kế hiện đại để phục vụ nhu cầu trung chuyển lớn, hứa hẹn tạo cú hích mạnh cho bất động sản thương mại và dịch vụ du lịch quanh hồ.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 12.

Ga cuối Trần Hưng Đạo đặt tại nút giao Hàng Bài – Trần Hưng Đạo, được thiết kế kết nối với tuyến metro số 3 trong tương lai. Đây sẽ là đầu mối giao thông chiến lược, tạo điều kiện cho hành khách di chuyển liên tuyến. Với vị trí ngay trung tâm tài chính – thương mại, ga Trần Hưng Đạo được kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản văn phòng và bán lẻ khu vực Cửa Nam – Hoàn Kiếm.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 13.

Theo thiết kế, tuyến metro số 2 sẽ đi ngầm với hai ống hầm song song, đoạn từ phố Hàng Đường đến Hàng Chiếu chuyển sang dạng xếp chồng. Đi ngầm qua các phố Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, sau đó tiếp tục dọc trục Đinh Tiên Hoàng – Hàng Bài trước khi nối về Trần Hưng Đạo.

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi- Ảnh 14.

Đây là một trong 10 tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với tổng chiều dài hơn 410 km. Khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt đô thị số 2 sẽ giúp người dân di chuyển dễ dàng vào trung tâm, giảm áp lực ùn tắc cho các tuyến đường hiện tại và tạo cú hích cho bất động sản dọc hành lang tuyến.

 Toàn cảnh 34 toà chung cư của Masterise tại phía Đông Hà Nội: Độc quyền căn hộ tại 2 đại đô thị, quy mô hàng chục nghìn căn

Bài và ảnh: Văn Đoan - Thảo Quyên

