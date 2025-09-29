Đặc biệt, metro số 2 được xem là đòn bẩy hạ tầng làm gia tăng giá trị bất động sản, nhất là tại những khu vực có nhà ga đi qua. Theo Savills, người mua sẵn sàng chi trả thêm từ 15% cho bất động sản gần metro. Tại Hà Nội, sau khi tuyến metro số 2A (Cát Linh - Hà Đông) và tuyến metro số 3 (Cầu Giấy - Nhổn) và đi vào hoạt động, giá các căn hộ trong bán kính 500m tăng trên 40% trong vòng một năm từ, cao hơn mức tăng bình quân khoảng 25 - 35% ở khu vực nằm xa tuyến metro.