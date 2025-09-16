Thông tin mới nhất về tiến độ triển khai tuyến metro số 2 dọc trục QL.13

Khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi 2 tuyến metro

Mới đây, UBND TP.HCM có quyết định giao Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố làm chủ đầu tư và chuẩn bị đầu tư đối với các dự án metro số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên) và metro số 2 (Thủ Dầu Một - Hiệp Bình Phước). Theo đó, hai dự án metro đi Bình Dương (cũ) sẽ không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư mà lập ngay dự án đầu tư.

Đây là một bước đột phá về cách làm metro, hưởng lợi từ Luật Đường sắt 2025 sửa đổi. Quy định mới này nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rút ngắn trình tự, thủ tục theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao Ban Quản lý đường sắt đô thị khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án metro; trình thẩm định, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.

Việc triển khai tuyến Metro 2 chạy song song trục QL.13 được xem là “cú hích hạ tầng” thúc đẩy bất động sản dọc tuyến đường huyết mạch này phát triển mạnh mẽ.

Theo phương án phát triển đường sắt tỉnh Bình Dương (cũ, nay là TP.HCM) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, tỉnh sẽ đầu tư 12 tuyến metro kết nối nội khu và kết nối Bình Dương với TP.HCM và khu vực Đồng Nai.

Trong đó, các tuyến metro số 1 và số 2 kết nối Đông Bắc TP.HCM đến các vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ được ưu tiên đầu tư. Mới đây nhất, TP.HCM thống nhất chọn phương án làm tuyến metro số 2 đi trên cao, với nguồn vốn đầu tư dự kiến 53.000 tỷ đồng. Tuyến dài 21,87 km, bắt đầu từ khu vực ga S5 của tuyến đường sắt đô thị số 1, thuộc phường Phú Mỹ (TP.Thủ Dầu Một cũ) đi qua phường Bình Hòa và kết thúc tại phường Vĩnh Phú (TP. Thuận An cũ). Đây là điểm kết nối với metro số 3 của TP.HCM tại khu vực Hiệp Bình Phước cũ. Dự án dự kiến có khoảng 13 nhà ga trên cao, sử dụng chung depot với tuyến metro số 3 của TP.HCM. Trong tương lai sẽ kéo dài đến phường Bình Dương, kết nối với tuyến metro số 1 và đấu nối đến Chơn Thành (Đồng Nai) và cửa khẩu Hoa Lư, đi song song với Quốc lộ 13 và đường cao tốc TP.HCM - Chơn Thành - Hoa Lư (CT30), tạo nên trục giao thông liên kết vùng xuyên suốt.

Với tốc độ di chuyển nhanh và khả năng kết nối linh hoạt, metro mang lại sự thuận tiện đáng kể cho người dân trong việc di chuyển giữa các khu vực. Điều này tác động rõ rệt đến xu hướng lựa chọn nơi an cư, đồng thời kéo theo sự gia tăng nhu cầu bất động sản dọc theo các tuyến metro.

Giá bất động sản từng tăng “nóng” theo metro

Hạ tầng giao thông tại TP.HCM và các vùng lân cận đang trở thành “đòn bẩy” khiến giá bất động sản (BĐS) tăng vọt, đặc biệt là dọc theo các tuyến metro và trục giao thông chiến lược như Metro số 1, QL13, Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu…

Thị trường Bất động sản TP.HCM chứng kiến cơn “sốt giá” dọc tuyến Xa lộ Hà Nội, đặc biệt khi tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên được đầu tư đẩy mạnh.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là ví dụ điển hình. Chỉ trong 4 - 5 năm, giá nhà đất quanh trục Xa lộ Hà Nội đã tăng 50 - 70%, một số dự án thậm chí tăng gần 150%. Sau khi metro vận hành thương mại, giá vẫn tiếp tục leo thang, giao dịch sôi động hơn.

Thống kê cho thấy, từ giữa 2024 đến nay, giá các dự án dọc tuyến metro tăng trung bình 20 - 30%, so với giai đoạn 2019 - 2020 đã tăng tới 45 - 90%. Tại khu Thảo Điền, căn hộ Masteri Thảo Điền và Masteri An Phú hiện có giá 84 - 120 triệu đồng/m², tăng 20 - 28% so với đầu năm và 57 - 67% so với năm 2019. Thảo Điền Residence đã tăng giá gấp đôi, từ 94 lên 142 triệu đồng/m2. Các dự án khác như The Nassim, Gateway Thảo Điền, The Vista An Phú, The Estella, Thảo Điền Pearl đều ghi nhận mức tăng từ 16% đến 42%.

Tại khu vực từ ga Thủ Đức đến Bình Thái, nhiều chung cư cũ như Lavita Charm, Lavita Garden, Centum Wealth, TDH Phước Long cũng tăng 15 - 25% so với năm ngoái và 25 - 49% so với năm 2020. Sự phát triển của metro, khu công nghệ cao và quy hoạch khu dân sinh hiện đại đang chứng minh quy luật: nơi nào hạ tầng mở, nơi đó bất động sản tăng giá bền vững.

Trục QL.13 kết nối TP.HCM đến các vùng kinh tế trọng điểm cũng đang chứng kiến hiệu ứng tương tự nhờ metro số 2 Bình Dương. Tuyến đường huyết mạch này đang được mở rộng lên 60m với tổng vốn gần 1.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Bình Hòa, Lái Thiêu về TP.HCM xuống chỉ còn 15 phút. "Bộ đôi" metro - QL.13 được dự báo sẽ đẩy giá bất động sản Đông Bắc TP.HCM đã và đang tăng mạnh trong thời gian tới.

QL.13 đón sóng hạ tầng từ mở rộng lên 60m và triển khai tuyến metro 2, mặt bằng giá bất động sản trên trục đường này tăng chóng mặt, những dự án có giá 45 - 55 triệu đồng/m2 chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dọc tuyến này, hàng loạt dự án như The Emerald 68, The Rivana, Habitat, Canary Heights, Vạn Phúc City... được hưởng lợi. Tuy nhiên, mặt bằng giá đã tăng nhanh, rất ít dự án còn dưới 50 triệu đồng/m2. Hiện chỉ còn một số ít như The Emerald 68 (52 - 55 triệu đồng/m2), La Pura và Habitat có mức giá tương đương. Mức giá này được giới chuyên gia nhận định sẽ khó duy trì trong tương lai.

Trong đó, dự án The Emerald 68 nằm ngay mặt tiền QL.13, có metro số 2 qua qua đang tạo sức hút nhờ vị trí giáp ranh trung tâm TP.HCM, tiến độ xây dựng ổn định và mức giá hợp lý.

Theo chuyên gia Avison Young: khi khu vực có hạ tầng giao thông phát triển, nhu cầu về nhà ở tại khu vực đó sẽ tăng lên, từ đó, bất động sản sẽ dễ mua - dễ bán - dễ cho thuê. Khảo sát từ Savills Việt Nam cũng chỉ ra, sau khi hoàn thiện hạ tầng, mức giá tại các khu vực có trung tâm thương mại tăng 40%, trường học và bệnh viện tăng 25 - 30%. Điều này tạo ra một vòng tròn tích cực, tiếp tục đẩy giá bất động sản trong khu vực lên cao hơn.