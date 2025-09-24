Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề xuất đổi quỹ đất "khủng" 635 ha tại Đông Anh và Gia Lâm cho nhà đầu tư bỏ vốn xây cầu Trần Hưng Đạo hơn 16.000 tỷ đồng

24-09-2025 - 13:34 PM | Bất động sản

Phương án “đổi đất lấy hạ tầng” ở Hà Nội gây chú ý khi dự án cầu Trần Hưng Đạo được đề xuất thanh toán bằng quỹ đất gần 635 ha, đổi lại nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng cây cầu trị giá 16.226 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo, theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT – xây dựng, chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất.

Điểm đáng chú ý, nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng cầu sẽ được thanh toán bằng 4 khu đất "khủng" với tổng diện tích khoảng 635 ha, nằm tại địa bàn Đông Anh và Gia Lâm. Cụ thể gồm: khu đất 25,45 ha tại xã Phù Đổng; 2 khu đất 56 ha và 49 ha tại xã Đông Anh; cùng một phần khu đất rộng tới 505 ha thuộc xã Phù Đổng và Đông Anh. Quy mô và giá trị các khu đất sẽ được xác định sau khi dự án được thẩm định, phê duyệt.

Trước đó, theo Nghị quyết 10 được HĐND TP thông qua tháng 2/2025, cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài 5,6 km, vốn đầu tư khoảng 15.960 tỷ đồng. Tuy nhiên, phương án mới rút ngắn chiều dài cầu xuống còn 4,18 km, song tổng vốn đầu tư lại tăng lên 16.226 tỷ đồng, tức cao hơn 266 tỷ đồng so với trước.

Dự án được chia làm 2 thành phần, trong đó dự án thành phần 2.1 sẽ đầu tư cải tạo đường Cổ Linh - Hồng Tiến, thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Còn dự án thành phần 2.2 sẽ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.

Công tác giải phóng mặt bằng sẽ giao cho UBND phường Hồng Hà và UBND phường Long Biên thực hiện. Việc điều chỉnh được cho là nhằm tối ưu quy mô, tăng hiệu quả đầu tư và bảo đảm kết nối hạ tầng từ trung tâm nội đô sang phía Đông thành phố.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

