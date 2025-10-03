Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP.HCM gỡ vướng cho 47 dự án bất động sản

03-10-2025 - 15:51 PM | Bất động sản

Tính đến hết tháng 9/2025, TP.HCM đã tháo gỡ khó khăn tại 47 dự án có vướng mắc, tồn đọng kéo dài, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 420.000 tỷ đồng.

Sở Tài chính TP.HCM mới đây đã thông tin về việc 47 dự án đã được gỡ vướng mắc. Theo đó, các dự án được tháo gỡ tập trung ở nhiều phân khúc, từ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đến các dự án cao cấp.

Nguyên nhân vướng mắc chủ yếu nằm ở thủ tục pháp lý chồng chéo, xác định nghĩa vụ tài chính đất đai, cấp giấy phép xây dựng và thẩm định quy hoạch. Một số dự án kéo dài nhiều năm không thể triển khai, khiến doanh nghiệp thiệt hại lớn và thị trường thiếu hụt nguồn cung.

Sở Tài chính cho biết, hiện nay các công trình, dự án, khu đất tồn đọng (gồm tất cả các hình thức đầu tư: công, tư, PPP) trên địa bàn TP đang được UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, tháo gỡ giải quyết thông qua hoạt động của tổ công tác đặc biệt được thành lập theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 31/7/2025. Các nguyên tắc, mục tiêu, phương án thực hiện được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 7/8/2025 của UBND TP.

Theo Kế hoạch số 34/KH-TCT ngày 7/8/2025 của tổ công tác đặc biệt, tại mục II.2 về tiêu chí phân nhóm, loại dự án, phân công nhiệm vụ thành viên tổ công tác đặc biệt và cơ quan đầu mối phụ trách quy định, như sau: "Theo Kế hoạch số 7307/KH-UBND và Công văn 7721/UBND-DA ngày 29/11/2024 của UBND TP về việc giải quyết các công trình, dự án tồn đọng.

Các công trình, dự án tồn đọng của TP được chia làm 5 nhóm: nhóm 1 (loại 1a: các dự án đầu tư công; loại 1b: các dự án đầu tư tư nhân); nhóm 2 (các tài sản công); nhóm 3 (các tài sản, dự án đầu tư của doanh nghiệp do Nhà nước); nhóm 4 (loại 4a: các dự án thuộc tổ công tác 53 của Thủ tướng Chính phủ; loại 4b: các dự án đã hoặc đang liên quan tới quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử khác); nhóm 5 (các khu đất có diện tích lớn, vị trí đắc địa, có phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng... chưa được đưa vào sử dụng)".

Trong thời gian qua, TP.HCM đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để rà soát từng trường hợp cụ thể. Trên cơ sở đó, các sở ngành phối hợp xử lý, báo cáo UBND TP.HCM từng bước tháo gỡ.

Kết quả, có 47 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài thuộc loại 1b2, 1b5, 1b6 và 1b7 thuộc địa bàn TP.HCM (cũ) được tháo gỡ với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 420.302 tỷ đồng, quy mô hơn 25.858 ha đất; có 30 dự án đầu tư tư nhân thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã được tháo gỡ.

Tuy nhiên, số lượng dự án còn vướng mắc vẫn rất lớn. Hàng chục dự án bất động sản khác đang trong quá trình rà soát, cần thời gian để hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

UBND TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời nhưng phải gắn với nguyên tắc minh bạch, không để xảy ra lợi ích nhóm hay tiêu cực.


Theo Mai Linh (t/h)

An Ninh Tiền Tệ

